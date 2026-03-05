Kako je kazala majka djevojčice - žrtve nasilja, ćerka (15) je obavijestila o incidentu, nakon čega je ona u roku od sedam minuta došla do dvorišta škole, a prema njenim riječima, djevojčica je udarena pesnicom, a od siline udara je udarila i u zid.

Izvor: SSŠ “Spasoje Raspopović”

Maloljetnica iz Srednje stručne škole (SSŠ) “Ivan Uskoković” danas je u dvorištu podgoričke SSŠ “Spasoje Raspopović” udarila djevojčicu čiji je identitet poznat redakciji, zbog čega je njena majka najavila podnošenje krivične prijave.

Da se incident dogodio, “Vijestima” je potvrdio i direktor SSŠ “Spasoje Raspopović” Vesko Mihajlović, koji je kazao da su preduzeli sve mjere i radnje na rasvjetljavanju slučaja.

On je kazao i da još uvijek nije bilo kontakta između njega i rukovodstva SSŠ “Ivan Uskoković” u vezi sa predmetnim događajem.

Kako je kazala majka djevojčice - žrtve nasilja, ćerka (15) je obavijestila o incidentu, nakon čega je ona u roku od sedam minuta došla do dvorišta škole, a prema njenim riječima, djevojčica je udarena pesnicom, a od siline udara je udarila i u zid.

Majka povrijeđene djevojčice je “Vijestima” kazala da su na licu mjesta bili i policija, razredni starješina, ali i direktor škole.

Policija je, prema riječima majke i direktora škole, uzela izjave od aktera događaja.

Tokom pregleda u Hitnoj pomoći, prema riječima majke, djevojčici su ustanovljeni podlivi ispod oka, a iz te institucije su joj dali i uput za pregled u Urgentnom centru ukoliko se njeno stanje pogorša.