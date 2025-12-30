Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape dao je ogroman novčani poklon policajcu koji je zbog toga poslat u prijevremenu penziju.

Izvor: Tom Dubravec / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Policajac zadužen za bezbjednost francuske fudbalske reprezentacije sankcionisan je prijevremenim penzionisanjem od strane Generalne direkcije nacionalne policije Francuske (DGPN). Razlog je Kilijan Mbape. Policajac je primio novčani poklon od fudbalera Real Madrida i to je razlog zbog kojeg će biti "sklonjen". Nakon što je sve riješeno u vezi sa sporom između Francuza i Pari Sen Žermena, Mbape je ponovo u centru pažnje.

Riječ je o donaciji u iznosu od 60.300 eura koju je policajac primio u junu 2023. Radi se o novcu koji je Mbape dobio kao bonus za osvajanje drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Banka je ovu transakciju prijavila "Tracfinu", finansijskoj obavještajnoj službi Ministarstva finansija Francuske, u julu 2024. godine, što je dovelo do otvaranja sudske istrage, prenosi "Le Monde".

Advokat policajca Žan-Batist Sufron, ranije je izjavio za AFP da je donacija bila potpuno legalna, izvršena putem čeka i da nije postojala zakonska obaveza njene prijave. Iako je policajac bio predmet administrativne istrage Inspekcije opšte policije (IGPN), u oktobru je pozvan pred disciplinsko veće koje tada nije izreklo nikakvu sankciju.

Međutim, nekoliko nedjelja kasnije, 20. decembra, DGPN je donijela odluku o njegovom prijevremenom penzionisanju jer nadležni nisu bili obaviješteni o donaciji. Prema izvorima, policajac je, koristeći prava koja su mu propisana, ionako već podnio zahtjev za penziju i napustio je radno mesto. Dodaje se da je u pitanju porodični prijatelj porodice Mbapea i da će ga Francuska angažovati putem privremenog ugovora za naredno Svjetsko prvenstvo.

Njegov advokat najavio je žalbu upravnom sudu, tvrdeći da je odluka DGPN kontradiktorna.

"Ova priča nema pravnu osnovu. Donacija je bila zakonita i nikada nije osporavana. Očigledna je namjera da se uznemiri javnost, posebno imajući u vidu da je komandant već trebalo da ode u penziju krajem godine", izjavio je Abdel Aisu.

Ono što je još objelodanjeno tokom ove istrage je i to da su još četvorica brigadira primila su po 30.000 eura, čime je ukupan iznos donacija koje je Mbape podijelio dostigao 180.300 eura. Iz okruženja kapitena francuske reprezentacije poručuju da je "sve urađeno u skladu sa pravilima" i da nije bilo "nikakve protivusluge".