Na promociji novog kalendara SD Crvena zvezda, autora Aleksandra Krasića, predsjednik UO SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić iznio je zahtjeve od svih članova sportskog društva.

Izvor: MN Press

Sportsko društvo Crvena zvezda održalo je u utorak u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" promociju zvaničnog kalendara SD Crvena zvezda za 2026. godinu, pod nazivom "Jedna jedina". Svečanom događaju prisustvovali su sportisti i treneri crveno-bijelih klubova, članovi Upravnog odbora Sportskog društva, predstavnici klubova, kao i brojni prijatelji Crvene zvezde, prenio je sajt sportskog društva sa "Marakane".

Već 30 godina Sportsko društvo Crvena zvezda na ovaj način promoviše kalendar i na ovaj način ispraća još jednu uspješnu godinu. Kalendar "Jedna jedina" simbolično potvrđuje jedinstvo, tradiciju i vrijednosti koje Sportsko društvo Crvena zvezda njeguje osam decenija, a promocija je bila prilika da se, uz pogled ka novim izazovima, sumiraju uspjesi i zajednički duh koji povezuje sve Zvezdine sportove.

Prvi put u istoriji, umjetnik Aleksandar Krasić dobio je priliku da samostalno dizajnira kompletan kalendar Sportskog društva Crvena zvezda. Krasić je autor sada već kultnog tunela na "Marakani", kao i izvanrednih grafičkih rješenja za mnoge klubove Sportskog društva Crvena zvezda, koja su postala sastavni dio njegovog imidža, do ovog našeg kalendara, saopštili su crveno-bijeli.

Sve prisutne pozdravio je Stojan Vujko, predsjednik Skupštine SD Crvena zvezda.

"Dragi zvezdaši, drago mi je da smo se opet okupili da tradicionalno obilježimo promociju kalendara našeg sportskog društva i zaključimo izuzetno uspješnu 2025. godinu. Svaki veliki događaj je bitan za crveno-bijelu porodicu kako bismo se prisjetili svih uspjeha u proteklih 365 dana, ali ujedno i prilika da se družimo i razmijenimo neke nove ideje. Crvena zvezda nije samo najtrofejnija sportska organizacija u zemlji, već porodica legendi koje čine prethodne generacije, sadašnje generacije i generacije koje će tek doći. Svima želim da čestitam predstojeće praznike i da u 2026. godini letvicu podignemo za još stepenik više. Znam da to možemo jer je ovo za nas velika ljubav a ne samo sport kojim se bavimo. Želim vam srećnu novu godinu, prije svega, puno zdravlja i da u narednoj godini nastavimo stazama uspjeha. Živela Crvena zvezda, živjela Srbija!", rekao je Stojan Vujko.

Na stranicama Zvezdinog kalendara "Jedna jedina" Crvene zvezde nisu samo datumi i ilustracije. To su sportisti Crvene zvezde, seniori i omladinci, nekadašnji i sadašnji šampioni, iz sportova koji su ovekovečeni na ilustracijama kalendara. Predstavnici tih sportova su govorili i poželjeli svima još uspješniju 2026. godinu. Srećnu novu godinu zvezdašima su poželjeli predstavnici klubova koji su se našli na kalendaru, Milan Dozet, sportski direktor KK Crvena zvezda, džudista Strahinja Bunčić, odbojkašica Katarina Stanković, rukometašica Aleksandra Miletić, atletičar Strahinja Jovančević, vaterpolista Marko Radović, veslač Kosta Stanisavljević, mačevalac Petar Kostadinović, stonoteniser Dimitrije Levajac, teniserka Draginja Vuković, bokser Ognjen Vujičić i trener skijaša Srđan Šabanović.

Terzić poručio šta traži od svih u Zvezdi

Na kraju promocije Zvezdan Terzić, predsjednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda, čestitao je sportistima na izuzetnim uspjesima u 2025. i poželio još bolje rezultate u narednoj 2026. godini.

"Dragi sportisti, dragi treneri, rukovodioci, zvezdaši, veliki i mali, mi smo velika porodica i drago mi je da se ovako okupljamo i družimo, da pomažemo jedni drugima. Kao što smo pomagali i u prethodnoj godini, dajem čvrsto obećanje da ćemo nastaviti da to radimo i u narednom periodu. Želim da svima vama čestitam na vanserijskim uspjesima, mnogim medaljama, dobrim rezultatima, uz podsjećanje da uvijek mi to možemo još bolje. Nikada ne smijemo da budemo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Moramo da budemo svjesni ovoga dresa, grba i imena koje nosimo. Da se uvijek sjetimo naših prethodnika koji su napravili ovu veličinu od kluba. Kakvi su to bili sportisti, treneri, veličine ljudske čim su napravili da Crvena zvezda danas bude ovo što jeste. Klub za koji navijaju milioni u državi, regionu i dijaspori. Želim svima u narednoj godini dobrih rezultata, da vam čestitam nastupajuću novu godinu, vama i vašim porodicama. Da vas prati sreća i da se sljedeće godine okupimo još trofejniji. Srećna nova godina, živjeli", rekao je Zvezdan Terzić.