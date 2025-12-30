Ruski klub Rubin iz Kazanja u narednim danima predstaviće Srđana Blagojevića, bivšeg trenera Partizana.

Srpski stručnjak Srđan Blagojević našao je prvi posao nakon odlaska iz Partizana, samo nekoliko dana nakon što je tužio klub iz Humske zbog jednostranog raskida saradnje. Iako se ranije pisalo o odlasku na drugi kraj svijeta, čini se da će Blagojevićev naredni angažman biti nešto bliže - u Rusiji!

Kako prenosi ruski novinar Ivan Karpov, Blagojević će preuzeti Rubin iz Kazanja, iako se u prethodnom periodu on pominjao i kao rešenje za klupu Spartaka iz Moskve na kojoj je do prije nekoliko nedelja sedeo Dejan Stanković. Navodno, već su dogovoreni svi detalji i uslovi, a očekuje se da u januaru 2026. godine Blagojević bude predstavljen kao novi šef struke Rubina.

Biće to novi izazov u inostranstvu za srpskog trenera, koji je već radio u Kazahstanu (Kaspij, Astana) i Mađarskoj (Debrecin), prije nego što je sa crno-bijelima započeo veoma ambiciozan projekat. Njegova ideja nije u potpunosti zaživjela u Humskoj, a zbog neuspjeha u Evropi i Kupu Srbije Partizan mu je uručio otkaz i postavio Nenada Stojakovića.

Sada će Blagojević imati novu priliku za dokazivanje, jer bi Rubin mogao da bude jedan od najvećih izazova njegove trenerske karijere. Premijer liga Rusije izuzetno je jaka uprkos sankcijama, a tim iz Kazanja nakon odigranih 18 mečeva ima 23 osvojena boda i zauzima sedmo mjesto na tabeli.