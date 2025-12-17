Rukovodstvo Crvene zvezde ponovo će razmatrati o statusu trenera Vladana Milojevića.

Izvor: MN Press

Traje kriza u redovima srpskog šampiona. Nakon kikseva u domaćem prvenstvu protiv Javora i Vojvodine, nadovezao se i remi sa TSC-om, pa sada Crvena zvezda zaostaje četiri boda za Partizanom na tabeli Superlige Srbije. Jesu crveno-bijeli popravili utisak u Ligi Evrope, imaju tri uzastopne pobjede protiv Lila, FCSB-a i Šturma, ali ne bi smjeli sebi da dozvole da dodatno pokvare status na domaćoj sceni gdje dominiraju gotovo deceniju. Stoga će sudbina Vladana Milojevića na Marakani ponovo biti preispitana.

Dobio je strateg iz Aranđelovca punu podršku uprave, trpio je kritike i pritisak javnosti, ali moraće ponovo na raport. Prema saznanjima "Meridian sporta", nakon utakmice protiv Mladosti će biti obavljen razgovor oko statusa Milojevića uz ozbiljnu rekapitulaciju jesenjeg dijela sezone.

Najtrofejniji trener u modernoj istoriji Zvezde je pod ugovorom do ljeta 2026. godine, ali u posljednje vrijeme zajedno sa svojim timom ne ispunjava očekivanja ni ulaganja.

Prvi kandidat za klupu Crvene zvezde bio je Španac Albert Rijera, ali je on odlučio da trenersku karijeru nastavi u slovenačkom Celju. Osim njega, u posljednje vreme kao potencijalni naslednik spominjao se Dejan Stanković kome bi to bio drugi mandat na Marakani, kao i Miloš Milojević koji je takođe vodio srpskog šampiona.

Među potencijalnim imenima spominjao se Aleksandar Kolarov koji je trenutno dio stručnog štaba Intera. Sve u svemu, utakmica Zvezde i Mladosti je na programu u subotu, a nakon toga će biti održan ključni sastanak gdje će biti odlučeno da li će Milojević nastaviti da vodi tim do kraja sezone ili će završiti svoju misiju u Zvezdi.