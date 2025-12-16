Milan u Rijadu igra polufinale Superkupa Italije protiv Napolija, a u konkurenciji za tim je i Maksimilijan Ibrahimović.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Milana spremaju se za put u Saudijsku Arabiju zbog Superkupa Italije a nekoliko problema s povredama natjerali su Maksa Alegrija da pozove petoricu igrača iz omladinskog pogona, Među njima je i Maksimilijan Ibrahimović (19), sin slavnog Zlatana!

Napoli i Milan sastaće se u prvom polufinalu Superkupa Italije u četvrtak uveče. Dan kasnije na program je duel Bolonje i Intera, dok je finale zakazano za ponedeljak naveče. Sve tri utakmice igraće se u Rijadu. Planirano je da Milan i Napolu u Saudijsku Arabiju otputuju u utorak.

Santjago Himenez neće putovati jer i dalje ima problema s povredom zgloba. Matija Gabija takođe trenutno nije u sastavu, iako, prema navodima, još postoji nada da bi se za nekoliko dana mogao priključiti ekipi u Saudijskoj Arabiji, pa je Alegri morao da odreaguje... Iskoristio je priliku i u tim za Superkup uključio nekoliko mlađih igrača.

Među njima je sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića, a u ekipi su i njegovi saigrači iz Milan Futura - Mateo Dutu (20) i Valeri Vladimirov (17). Poziv iz Primavere dobio je i centralni vezista Emanuele Sala (18), kao i krilo Emanuele Borsani (17). Naravno, za sada se najviše očekuje od mladog reprezentativca Švedske Maksimilijana, koji će na leđima nositi čuveno prezime.

Maksimilijan Ibrahimović je ponikao u Hamarbiju, ali je već više od tri godine član Milana u kojem je prošao nekoliko kategorija. Trenutno igra za "Futuro", razvojnu ekipu slavnog italijanskog kluba i ostavlja veoma dobar utisak u četvrtom rangu. Na 14 mečeva u Seriji D ove sezone mladi Ibrahimović je postigao četiri gola i dva puta asistirao sa pozicije lijevog krila.