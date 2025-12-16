U nedelju, 21. decembra, od 18h, na terenu FK „Stari Aerodrom", održaće se humanitarni turnir u čast Ivana Bukilića, dugogodišnjeg igrača malog fudbala i člana tima AKMF Stupovi.

Turnir organizuju Ivanovi drugovi, koji žele da pokažu da je Podgorica mjesto saosjećanja i empatije, ne samo riječima već i djelima.

Napominju da će sva prikupljena sredstva biti usmjerena njegovoj djeci Matiji, Pavlu i Manji, kao mali, ali iskren znak pažnje i poruka da neće biti sami u godinama koje dolaze.

Iz organizacije su pozvali sve fudbalske radnike, prijatelje sporta i ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, daju skroman doprinos.