Bašar al Asad uči ruski jezik u Moskvi, živi u elitnom naselju, ali ne viđa Putina, nema pristup medijima i ne može da se preseli u Ujedinjene Arapske Emirate.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover /Screenshot/Youtube/QuickakebyBloomberg

Bašar al Asad, bivši predsjednik Sirije, sa porodicom živi u Moskvi od decembra 2024. godine nakon bjekstva iz Sirije zbog pada sa vlasti, piše britanski "Gardijan". On u prijestonici Rusije uči ruski jezik i obnavlja znanje iz oftalmologije jer je diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Damasku 1988. godine.

"To mu je strast, ne treba mu novac. U njegovoj ordinaciji u Damasku bilo je prometno i prije rata u Siriji", rekao je blizak prijatelj Asada za pomenuti britanski list.

Navodno bi Asad čak mogao da otvori i privatnu ordinaciju u Moskvi. Sa porodicom živi u Rubljovki, elitnom naselju u Moskvi i često je na relaciji Ruska Federacija - Ujedinjeni Arapski Emirati, a u istom naselju u prijestonici Rusije živi i bivši predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič koji je 2014. godine pobjegao iz Kijeva.

Kako se navodi u tekstu "Gardijana", Sirija je bila pod sankcijama Zapada od 2011. godine kada je i izbio građanski rat. Vjeruje se da je sredstva za život prebacio na sigurno u Rusiju mnogo prije pada sa vlasti.

Kako Bašar al Asad živi u Moskvi?

Oduvijek je gajio dobre odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog čega je i dogovorio bjekstvo tamo iz domovine. Međutim, odnosi sada, nakon gubitka vlasti, nisu kao prije.

"Putin nema strpljenje za lidere koji izgube vlast. Asad više nije figura od uticaja, niti je zanimljiv gost za večeru", otkrio je izvor blizak Kremlju za britanski list.

Kako je Bašar al Asad pobjegao iz Sirije?

U ranim jutarnjim časovima 8. decembra 2024, porodica Asad avionom bježi iz Damaska u Moskvu. Pobunjenička grupa se približavala, a on je pobjegao sa najužim članovima familije, niko nije znao o tome, ni šira porodica ni najbliži saradnici.

Njegova bivša supruga, Asma el Asad, se bori sa leukemijom i to u "specijalnim" uslovima. Ona prima eksperimentalnu terapiju pod strogim nadzorom ruskih bezbjednosnih službi.

Bašar planira veliko obraćanje i intervjuje za ruske medije, želi da iznese svoju stranu priče. Međutim, nema pristup ruskim medijima što je nedavno potvrdio i ruski ambasador u Iraku, Elbrus Kutrašev.

"Asad može da živi ovdje, ali ne može da se bavi politikom niti da se pojavljuje u medijima. Niste čuli ništa od njega – jer mu to nije dozvoljeno. Ali on je bezbjedan i živ", napomenuo je Kutrašev.

Gdje je i čime se bavi Asadova porodica?

Njegova porodica dosta vremena provodi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Navodno cela porodica planira da se tamo preseli za stalno, ali nema zvaničnih podataka o tome.

"Čak i Emiratima neprijatno da ih ugoste", otkrio je za britanski list blizak prijatelj porodice Asada.