Milan je u nedjelju zabilježio peti remi u Seriji A i sada čeka rezultat Napolijevog meča da vidi hoće li ostati lider na prvenstvenoj tabeli i nakon 15. kola.

Izvor: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Milana su napravili preokret u duelu protiv Sasuola, ali nisu uspjeli do kraja da zabilježe 10. trijumf u šampionatu Italije.

Junak preokreta domaće ekipe bio je dvostruki strijelac Davide Bartesagi, ali je bod sa "San Sira"zahvaljujući Armanu Lorijenteu osvojio Sasuolo. A mogao je i sva tri, da nije stativa spasila "rosonere" u 89. minutu.

MILAN - SASUOLO 2:2 (1:1)

Gosti, za koje su od prvog minuta nastupili srpski fudbaler Nemanja Matić i reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović, odlično su počeli meč na "San Siru" i poveli pogotkom Ismaela Konea u 13. minutu.

Ipak, do odlaska na odmor u poluvremenu, "rosoneri", za koje je svih 90 minuta odigrao Strahinja Pavlović, uspjeli su da izjednače nakon što je na asistenciju Rubena Loftus-Čika gostujuću mrežu pogodio Davide Bartesagi.

Defanzivac Milana bio je strijelac i drugog gola za domaćina na otvaranju drugog poluvremena kada je i režirao preokret.

Izabranici Masimilijana Alegrija su još dva puta pogađali mrežu Sasuola, ali pogoci su opravdano poništeni nakon intervencije iz VAR sobe zbog ofsajda.

I onda u 78. minutu gosti iz Ređo Emilije su uspjeli da stignu do izjednačenja. Strijelac je bio Arman Lorijente pogodivši donji ugao gola Majka Manjana - 2:2.

Mogao je Lorijente da donese i sva tri boda Sasuolu u 89. minutu, ali je Milan poslije njegovog udarca spasila stativa.

Ovaj remi će svakako razočarati navijače Milana, koji će sada čekati ishod meča u Udinama, gdje gostuje drugoplasirani Napoli, da saznaju hoće li ostati na čelu tabele Serije A.



