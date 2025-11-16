Srbija pobedila Letoniju na kraju neuspešnih kvalifikacija za Mundijal.

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije nije bila uspješna u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali je ovaj ciklus završila pobjedom. Nakon velikog preokreta u Leskovcu je savladana Letonija (2:1), koja je na poluvremenu imala gol prednosti. Letonci su bili daleko bolji rival u prvom dijelu meča i zasluženo su stigli do rezultata koji im odgovara, ali se u nastavku susreta nisu pitali za mnogo toga na stadionu Dubočica.

Meč su prelomile instrukcije koje je Veljko Paunović podijelio igračima, ali i trostruka promjena na poluvremenu. Ušli su u igru Mimović, Stanković i Katai, a Andrija Živković je u roku od 15 minuta namjestio golove i Aleksandru Stankoviću i Aleksandru Kataiju. Bilo je to dovoljno za preokret, iako ostaje žal što u samom finišu meća Živković nije postigao gol ili treći put asistirao, ovaj put debitantu Jovanu Miloševiću.

Meč u Leskovcu nije imao takmičarski značaj, jer je i prije utakmice bilo jasno da će Srbija završiti na trećoj poziciji. Pošto je u isto vrijeme Engleska savladala Albaniju (2:0) u Tirani, Srbija je kvalifikacije završila sa bodom manje od selekcije Albanije koja će put nastaviti u baražu za Mundijal. Engleska je upisala svih osam pobjeda, uz 22 postignuta gola i bez ijednog primljenog.

Srbiju sada čekaju mečevi u martu i junu, kada će na programu biti prijateljski susreti, a naredne takmičarske mečeve reprezentacija će igrati naredne jeseni. Selektor Srbije Veljko Paunović imaće do tada dovoljno vremena da dodatno unaprijedi igru tima, ali i da pozivanjem novih fudbalera prilagodi igrački kadar svojim zahtjevima.