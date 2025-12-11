Trener Crvene zvezde Vladan Milojević predvodio delegaciju kluba u pravoslavnoj crkvi u Gracu.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Stručni štab FK Crvena zvezda na čelu sa trenerom Vladanom Milojević i klupska legenda Dušan Savić posjetili su u četvrtak pravoslavnu crkvu u Gracu.

Paroh jerej Nemanja Mićić dočekao je Zvezdinu delegaciju, u kojoj je bio i duhovnik gostiju iz Beograda, otac Dragan iz Beograda.

"Posle uvodnih riječi, pročitana je molitva za napredak, zdravlje i blagoslov u daljem radu i borbi na terenu. Uručili smo im ikonu Svetog Save, sa željom da ih molitve i zaštita našeg velikog svetitelja prate u svakom trenutku", saopštila je srpska pravoslavna crkva u Gracu.

"Gosti su se prijatno iznenadili toplim prijemom, a posebno činjenicom koliko omladine redovno prisustvuje svetim liturgijama u našoj zajednici. Istakli su da je upravo ta živa vjera mladih najveća nada i blagoslov za budućnost našeg naroda. Poslije molitve, u crkvenoj sali uslijedilo je posluženje koje su sa velikom ljubavlju pripremile naše vrijedne parohijanke. Druženje je proteklo u radosti, lijepoj riječi i zajedništvu koje nas uvijek ukrepljuje. Večeras u Gracu Crvena zvezda nastupa protiv Šturm Graca, i od sveg srca im želimo uspijeh i osvojena tri boda", poruka je crkve u Gracu.

Duel Šturm - Zvezda počinje u 18.45 časova i nosi ogroman značaj za srpski klub u sklopu borbe za prolaz u sledeću fazu.