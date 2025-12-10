Tjeri Anri se oglasio poslije haosa koji je Mohamed Salah napravio u Liverpulu kada je dao bombastičnu izjavu pred kamerama.

Izvor: Profimedia

Mohamed Salah (33) izazvao je veliku buru u svijetu fudbala. Nezadovoljstvo zbog neigranja izrazio je pred kamerama poslije remija Liverpula i Lidsa (3:3) tako što je rekao "da ga klub baca pod autobus". Nastala je polemika, a sada se u to uključio i legendarni Tjeri Anri koji mu je očitao bukvicu.

"Imao sam i ja probleme sa trenerima, sa Arsenom Vengerom, Pepom Gvardiolom... Da li ste me ikada čuli da javno pričam o tome? Nikad. Štitio sam klub. Kada igraš za klub, moraš da ga štitiš po svaku cijenu, bez obzira šta se dešava unutar kluba. Ti moraš da štitiš klub, saigrače, menadžera, osoblje", počeo je Anri izlaganje.

Ističe da mu je jasno zašto je Egipćanin nezadovoljan, da razumije sve to, ali da takve izjave nikome ništa dobro neće donijeti.

"Možeš da budeš bijesan, frustriran, da se ne slažeš sa odlukama, ali ne smiješ taj 'prljav veš' da iznosiš javno. Posebno u momentu kada klub prolazi kroz teške momente. Umjesto toga čekaš i probaš stvari da riješiš unutar kluba. Ako već želiš javno da istupiš, onda to radiš u pravom momentu. Razumijem da Mo ima ego, da je frustriran, dao je 38 golova i onda su ga 'zakucali' za klupu. Ali, dođe momenat kada moraš da staviš tim ispred sebe", zaključio je Anri.

Kako je Liverpul na sve to reagovao? Podržao je trenera Arnea Slota i njegovu odluku da ne povede Salaha na meč Lige šampiona sa Interom. Ostao je u Liverpulu, objavio i fotku sa treninga, a poslije toga su "crveni" upisali pobjedu u Milanu golom Dominika Soboslaja sa penala u 88. minutu.