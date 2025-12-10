Najbolji velški fudbaler svih vremena Geret Bejl otkrio je zašto je završio karijeru sa samo 33 godine. Prije svega ga je očeva bolest natjerala na takvu odluku.

Geret Bejl je često donosio odluke koje su šokirale javnost, a pogotovo niko nije bio ravnodušan kada se jedan od najboljih fudbalera svijeta svoje generacije oprostio od fudbala sa samo 33 godine. U januaru 2023. je objavio da se povlači nakon što je bio kapiten Velsa na Svjetskom prvenstvu.

Nekadašnji fudbaler Sautemptona, Totenhema i Real Madrida završio je karijeru nastupajući za ekipu koju je najviše volio, tim Velsa, a tek sada je otkrio zašto se povukao tako mlad. Razlozi su bili porodični, a najveći je bio bolest njegovog oca.

"Kako da opišem šta mi je značilo to što sam nastupao za svoju zemlju? Kako da opišem uticaj koji je to imalo na moj život? Kako da pretvorim u riječi šta sam osećao svaki put kad obučem dres Velsa. Odgovor je da nikako ne mogu to da opišem samo riječima", napisao je tada.

Posle dvije godine konačno rekao šta se desilo

Dvije i po godine nakon povlačenja otkrio je zašto je odlučio da se naprasno odrekne fudbala. Iako je imao ugovor sa Los Anđelesom on je stavio tačku na fudbal zbog prodične situacije.

"Tata mi se razbolio i to je puno uticalo na moju odluku da se povučem. Drugi ne znaju kroz šta sve ljudi prolaze kući, ali shvatio sam vrlo brzo da nije fudbal sve u životu. Naša djeca, brak, porodica, prijatelji, to su najbitnije stvari. Zbog stvari oko kojih sam se brinuo u fudbalu sada mogu samo da se smejem. Ali tada sam bio nervozan i nije mi prijalo", rekao je posle godina ćutanja Geret Bejl.

Sada najviše voli da gleda sina

Nekada jedan od najdominantnijih ofanzivaca na svijetu sada ima 36 godina i očekivalo se da će još uvijek igrati fudbal. Od toga nema ništa, ali od fudbala ne bježi. Najviše uživa kada gleda sina.

"Omiljena stvar mi je da gledam sina kako igra fudbal. Samo to što ga gledam me vraća na uspomene kada je tata gledao mene. Lijepo je biti tu i to gledati. Moja ćerka jaše konje i to što ih gledam kako rastu mi pričinjava zadovoljstvo", rekao je sjajni Geret Bejl.

