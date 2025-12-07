Oni su suspendovani od strane kluba jer su odbili da produže ugovore, zbog čega nisu nastupali u posljednje dvije utakmice.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Trener fudbalera Budućnosti, Dejan Vukićević, pojasnio je situaciju oko mladih igrača Lazara Mijovića i Lazara Savovića.

Oni su suspendovani od strane kluba jer su odbili da produže ugovore, zbog čega nisu nastupali u posljednje dvije utakmice, prenosi CDM.

“Računao sam na njih kada sam planirao tim, ne samo za ovu sezonu, već i na duži rok kada je klub u pitanju, jer jedan ima 17, a drugi 22 godine”, rekao je Vukićević.

On je dodao da sada nema dileme o čemu se radi.

“Klub im je ponudio izuzetne uslove za produžetak saradnje, ali ih ti uslovi nisu zadovoljili i nisu prepoznali našu želju da njihov fudbalski razvoj nastave u klubu u kojem su ponikli. Nisu pristali da potpišu nove ugovore kojima bi skinuli smiješno male klauzule o raskidu iz ranijih ugovora. Zbog toga je klub odlučio da ih suspenduje, pa nisu igrali prethodna dva meča, a kako stvari stoje, neće igrati ni naredna dva do kraja polusezone”, istakao je Vukićević.