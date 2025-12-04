Novi-stari trener Spartaka iz Subotice predvodiće ekipu u borbi za opstanak ove sezone

Izvor: MN Press

Srpski trener Miloš Kruščić (49) vratio se u Spartak iz Subotice, u kojem je i imao poslednji angažman, okončan prošle jeseni. On će naslijediti ekipu od Đorđa Tutorića i biće treći trener ove sezone, koju je na klupi započeo Dušan Đorđević, otpušten krajem septembra.

"Kruščić se vraća u Suboticu nakon prošlogodišnjeg angažmana u našem klubu, gdje je ostavio snažan utisak profesionalnim pristupom, posvećenošću i jasnom fudbalskom vizijom", saopštio je FK Spartak.

Zajedno sa njim, stručni štab činiće i Željko Miković, pomoćni trener i Sergej Aleksejev, kondicioni trener.

Kruščićev prethodnik Tutorić napustio je klub nakon eliminacije iz Kupa Srbije u srijedu u meču protiv Zemuna, u kojem je napadač Spartaka Kvaku Bonsu Osei promašivao ogromne šanse.

Spartak je trenutno pretposlednji na tabeli, sa 14 osvojenih bodova u 17 utakmica.



