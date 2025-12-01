Dvojica mladih fudbalera na vjernost šampionu Crne Gore obavezala su se do decembra 2028. godine.

Izvor: FK Budućnost

Budućnost čuva talente - nove profesionalne ugovore sa "plavo-bijelima" potpisali su vezista Danilo Vukanić i krilni napadač Andrej Camaj.

"Uprava kluba i sportski sektor su dokazali da vjeruju u mene i naravno da sam prezadovoljan, a potpisivanjem novog ugovora sam i ja dokazao vjernost klubu", poručio je 19-godišnji Vukanić.

Vezista Budućnosti upisao je 35 nastupa za seniorski tim postigavši osam golova, dok je Camaj odigrao 26 utakmica i postigao pet golova.

"Produženje ugovora predstavlja još jedan korak u kontinuitetu ozbiljnog rada i jasne vizije koju klub gradi iz godine u godinu. Povjerenje koje mi je ukazano kroz novi ugovor za mene predstavlja čast, a zahvalnost dugujem upravi i stručnom štabu, koji svakodnevno postavljaju standarde i stvaraju okruženje u kojem je moguće napredovati", kaže Camaj.