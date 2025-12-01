Fudbalska reprezentacija Slovenije ostala je bez selektora, pošto Matjažu Keku nije produžen ugovor.

Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Slovenije nije uspjela da se domogne direktnog plasmana na Mundijal 2026, pa je tako donijeta odluka da Matjaž Kek (64) posle sedam godina na klupi nacionalnog tima ne nastavi rad. S obzirom na to da je iskusnom treneru istekao drugi mandat, ponuda da produženje saradnje nije se našla na stolu, pa Slovenija sada traži novog trenera.

Kek je 2018. postao selektor Slovenije, po drugi put, a prethodno je na čelu Zmajeva bio od 2007. do 2011. Uspio je Kek da odvede Sloveniju 2024. na Evropsko prvenstvo, gdje je sa ovim nacionalnim timom stigao do osmine finala, a onda u tesnom meču doživio poraz od Portugalije. Međutim, Slovenija se u novim kvalifikacijama našla na lošem putu, pa je tako promjena trenera bila gotovo neophodna.

"Ovom prilikom se Matjažu Keku iskreno zahvaljujemo za sve što je uradio i to će biti zauvijek zapisano u istoriji slovenačke reprezentacije. S njim je nakon dužeg vremena slovenačka fudbalska reprezentacija ponovno bila čvrsta evropska ekipa u društvu najboljih. Posebno cijenimo način na koji se selektor u tom periodu povezao s navijačima i zajedno s njima stvorio nezaboravnu atmosferu na stadionima. Sledeće okupljanje reprezentacije zakazano je za 23. mart 2026, zato ćemo u Fudbalskom savezu Slovenije postupak izbora novog trenera odraditi bez vremenskog pritiska. Keku želimo veliki uspjeh na njegovom narednom trenerskom i ličnom putu", stoji u objavi Fudbalskog saveza Slovenije.

Ko je Matjaž Kek?

Seniorksu karijeru započeo je u Železničaru iz Maribora, potom igrao u Mariboru, potom u Austriji, pa ponovo u Mariboru, pa je veliki dio karijere proveo u domovini, odnosno mjestu u kojem je rođen. Značajnu karijeru ostvario je kao trener, pošto je vodio Maribor, Rijeku, Al-Itihad i u dva navrata reprezentaciju Slovenije.

Sad kad je njegov mandat na klupi nacionalnog tima okončan, pojavile su se vesti da bi Dinamo iz Zagreba mogao da angažuje iskusnog trenera. Nekada je Kek bio želja Crvene zvezde, ali su sada ambicije kluba nešto drugačije.