Robin van Persi našao se na udaru javnosti zbog toga što je uveo svog sina na utakmici Fejenorda u Ligi Evrope. Objasnio je javno svoju odluku.

Fejenord je izgubio od Seltika na svom terenu (3:1) i tako je poslije pet kola na 30. mestu Lige Evrope. Poslije tog meča na udaru se našao legendarni as Robin van Persi koji je sada trener holandskog tima. Napali su ga zbog toga što je svog sina uveo u igru.

U 80. minutu meča, pri rezultatu 2:1 za goste, Robin je iz igre izveo Jordana Lotombu i uveo svog sina Šakila van Persija. Nije to pomoglo ekipi, pošto je nekoliko minuta poslije toga Bendžamin Nejgrin dao svoj drugi gol na meču i postavio konačan rezultat. Zatim je bivši reprezentativac morao da se pravda pred kamerama.

Robin van Persie subbed on his 19-year-old son, Shaqueel, for his senior debut for Feyenoord ❤️pic.twitter.com/B2VpdjrD6Q — B/R Football (@brfootball)November 27, 2025

Pitali su ga zašto je odlučio da uvede baš svog devetnaestogodišnjeg sina, a ne nekog drugog igrača. Izazvalo je to dosta polemike.

"Odluku nijesam donio kao otac, već kao trener. Bio nam je potreban gol", rekao je van Persi.