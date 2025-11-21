Na zvaničnom sajtu kluba predstavljen je Dragan Bojat, novi fudbaler Crvene zvezde.

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je novog fudbalera - ugovor sa aktuelnim šampionom Srbije potpisao je Dragan Bojat (22). Riječ je o desnom beku koji je stavio paraf na ugovor dug dvije i po godine, a sve nakon što je nedavno dobio otkaz u Novom Pazaru jer je kao igrač tog kluba objavio fotografiju srpskog generala Nebojše Pavkovića.

"Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrijednosti koje nas određuju", poručio je Bojat, koji već ima zavidno iskustvo u seniorskom fudbalu.

Dragan Bojat je rođen 10. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu, gdje je i napravio prve fudbalske korake. Talentovani desni bek je do oktobra 2025. godine nastupao za Novi Pazar, kada mu je zbog javnih patriotskih istupa raskinut profesionalni ugovor, nakon čega je postao slobodan igrač. U Superligi je odigrao 62 utakmice, postigao tri gola i upisao jednu asistenciju.

U narednom periodu, Bojat će biti proslijeđen na pozajmicu u klub koji će mu omogućiti kontinuitet u igri i dalji razvoj, kako bi spreman dočekao buduće obaveze.