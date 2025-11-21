Fernandinjo je bio standardan u sastavu Pepa Gvardiole te je u devet godina u Mančesteru osvojio pet naslova šampiona Engleske i šest Liga kupova.

Izvor: Twitter/CAPTT

Atletiko Paranense bio je klub u kojem je Fernandinjo počeo da privlači pažnju skauta. Prešao je 2005. godine u ukrajinski Šahtar. Tamo je briljirao i osvojio šest titula šampiona te Kup UEFA. Nakon osam godina u Donjecku kupio ga je Mančester Siti za 40 miliona eura.

Skupio je 383 nastupa za Mančester Siti te 53 nastupa za Brazil. Fernandinjo je nastupio na jednoj humanitarnoj utakmici ove nedjelje i rekao da više neće igrati profesionalni fudbal, kako prenosi RTCG.

“Umoran sam, a nisam trčao danas ni 30 minuta. Ništa me u fudbalu više ne motiviše. Ostvario sam sve što sam mogao. Sada je vrijeme da uživam s porodicom”, rekao je.