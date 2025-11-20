Mbaje Nijang je najbolje partije u karijeri pružao kada ga je vodio Siniša Mihajlović u Torinu i Milanu i on to ne zaboravlja.

Izvor: FABIO PETROSINO / Alamy / Profimedia

Mnogi su igrači istakli koliko im je bitno to što su sarađivali sa Sinišom Mihajlovićem, a sada se oglasio i Mbaje Nijang. On je u Milanu i Torinu sarađivao sa Mihom i posebno mu je u sjećanju ostao gol u derbiju sa Interom.

Senegalac je početkom 2016. godine pogodio u pobjedi nad Interom 3:0, a tada je Nijang igrao najbolje u karijeri. Upravo zato što mu je Miha bio kao otac.

"Bio mi je poput oca. Uvijek je vjerovao u mene, od prvog dana kada je došao smatrao me je ključnim segmentom tima. Mnogo sam mu dugovao i zato sam otišao da ga zagrlim posle tog gola. To je bio moj način da mu se zahvalim. Vijest o njegovoj smrti bila je užasna, a čak i sada on je za mene važna osoba. Gdje god da je, znam da me čuva i činim sve što mogu da ga učinim ponosnim", rekao je Nijang za "Gazeto delo Sport" i prisjetio se tog meča.

“Bili smo autsajderi jer je Inter tri nedelje ranije bio lider šampionata, ali smo odigrali sjajnu utakmicu. Aleks je glavom postigao prvi gol, a onda je Ikardi iz penala pogodio stativu. Njihova nemogućnost da izjednače rezultat nam je dala snagu da dodamo gas i zatvorimo utakmicu. Baka je duplirao prednost na moj centaršut, a onda sam ja iz drugog pokušaja pogodio za 3:0, nakon što mi je Handanovič odbranio drugi udarac."

Ko je Mbaje Nijang?

Sada ima 30 godina i igra u Turskoj, a promijenio je mnogo timova. Nakon što je počeo u Kaenu, prešao u Milan. Šest godina je proveo tu, odakle ga je Mihajlović doveo u Torino. Igrao je za Monpelje, Đenovu, Votford, Ren, Al Ahli, Bordo, Okser, Adanu, Empoli, Sampodoriju i sada je u Genčlerbirligiju.

(MONDO, N.L.)