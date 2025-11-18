Fudbaler Napolija Skot Mektominej postigao je evrogol za reprezentaciju Škotske u duelu sa Danskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: YouTube/Arena sport

Igraju se posljednji mečevi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, bar kada je grupna faza u pitanju. Biće poznato ko ide direktno na Mundijal, a Skot Mektominej je "pogurao" Škotsku ka plasmanu na planetarni šampionat. I to "makazicama".

Fudbaler Napolija postigao je spektakularan pogodak u 3. minutu utakmice protiv Danske. Ben Doak poslao je loptu u peterac, tamo je Mektominej bio okružen sa nekoliko protivničkih igrača, svjestan da nema vremena za prijem lopte i za čekanje, pa je odlučio da proba "makazicama" i to se isplatilo. Postigao je pogodak u stilu Kristijana Ronalda.

Skot Mektomini gol makazicama za Škotsku protiv Danske Izvor: YouTube/Arena sport

Njegova majstorija podigla je cijeli "Hempden park" na noge. Možda je golman Kasper Šmajhel mogao bolje da reaguje, ali to ne umanjuje spektakularan potez nekadašnjeg igrača Mančester junajteda.

Ono što je loša vijest je ta da se Doak povrijedio u 21. minutu i da je na nosilima iznijet sa terena. Ne izgleda ni malo dobro za fudbalera Bornmuta koji je došao iz Liverpula. Dok se čekaju vijesti o njegovoj povredi, treba istaći da je Škotska blizu plasmana na Mundijal. Ide direktno samo ako pobijedi Dance, dok će remi ili poraz značiti da mora kroz baraž.



