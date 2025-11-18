Aleksandar Pavlović našao se na meti Mančester junajteda koji je bio spreman da ponudi do 100 miliona eura, ali se zahvalio na ponudi.

Aleksandar Pavlović (21) glavna je meta Mančester junajteda. Mediji u Njemačkoj prenose informacije o razgovoru i ozbiljnoj ponudi koja postoji za njega i njegove usluge. Radi se o cifri od 100 miliona evra. Ali, postoji jedan problem. Srpski fudbaler je taj koji ne želi da ide iz minhenskog Bajerna.

"Sportski direktor Junajteda Džejson Vilkoks je lično započeo kontakte sa Pavlovićem i njegovim agentom Diterom Henesom. Saopštili su mu da im je glavna meta i da su spremni da investiraju i 100 miliona evra za njega. Objasnili su i da ga vide kao idealno rješenje u njihovom veznom redu. Bilo je čak i direktnih razgovora između Aleksandra i ljudi iz Junajteda", navode njemački mediji.

Pokazao je srpski fudbaler, koji igra za reprezentaciju Njemačke, poštovanje prema "crvenim đavolima". Saslušao ih je i zahvalio se na pozivu.

"Njegova namjera je jasna. Želi da ostane u gradu u kom je odrastao i da sa Bajernom osvoji Ligu šampiona. Junajted će morati da se okrene nekim drugim rješenjima, na vrhu liste je Anđelo Štiler", objašnjavaju iz Njemačke.

U dosadašnjem toku sezone Pavlović je odigrao osam mečeva u Bundesligi i četiri u Ligi šampiona, ali ne treba zaboraviti i da je imao probleme sa povredama.