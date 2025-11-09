Trener Spartaka iz Moskve ušao u svađu sa ruskim novinarom posle utakmice

Srpski trener Dejan Stanković (47) bio je izuzetno ljut na ruskog novinara nakon pobjede svog Spartaka protiv Ahmata u Groznom, 2:1. Stao je pored prevodioca i ušao u polemiku sa reporterom, jer ga je naljutilo pitanje šta je dobacio sudiji poslije utakmice.

"Danas smo osvojili tri boda. Ostvarili smo veoma važnu pobjedu. Tim je pokazao pravi karakter, nije odustajao, borio se. Sa pravim raspoloženjem, pravom energijom. Trčali smo, borili se, ginuli do samog kraja, bez obzira na sve. Tako i treba da nastavimo da igramo", rekao je Stanković.

"Na kraju ste sudiji doviknuli riječ 'sramota'. Na šta ste mislili?"

"Ne, pozdravio sam Bogosavca. Ne znam o čemu pričate", uzvratio je Stanković.

Umjesto kraja intervjua, buknula je rasprava.

"Imate samo takvo pitanje: šta sam rekao sudiji? Vi ste novinar? Zašto me to pitate? Zašto me provocirate tim pitanjem? Znate li išta o fudbalu? U kakvoj smo postavci igrali? Koga smo mijenjali? Ne znate to. Umjesto toga, možete samo da postavljate takva pitanja. Vi i ostali", govorio je Stanković na italijanskom, sve glasnije.

Novinar ga je prekidao.

"Završili ste ('zakončili' na ruskom)? Hvala vam puno", rekao je on.

"Nisam zakončio. Šta hoćeš ti? Šta hoćeš ti?", sve je ljutiji bio Stanković.

"Ništa neću. Zahvaljujem vam na intervjuu", odgovorio je reporter Ahmadov i tu je bio kraj dijaloga.

Stanković se nije pojavio na konferenciji za novinare

Posle intervjua postalo je poznato da Stanković neće prisustvovati konferenciji za medije.

"Dejan je, nažalost, izgubio glas i ne može da odgovara na pitanja", rekao je portparol Spartaka Dmitrij Zelenov, koji je pred novinare doveo prvog pomoćnika, Nenada Sakića.

"Ja sam prilično smiren čovjek, ali danas su se dešavale neprihvatljive stvari. Sudija je sudio neverovatno mnogo faulova protiv nas, a u suprotnom pravcu - ništa. To se ne dešava prvi put".

"Ima li to veze s tim što je Stanković izgubio glas?", pitali su ga novinari.

"Da, bilo mu je zaista teško. Davao je uputstva igračima tokom cijele utakmice. Ali uložio je veliki napor da ne dobije crveni karton na ovom meču", objasnio je Stankovićev pomoćnik.

Kako Spartak stoji u Rusiji?

Pobjedom protiv Ahmata, Spartak je učvrstio svoju šestu poziciju na tabeli, ispred njega su Baltika, Lokomotiva, Zenit i vodeći tandem Krasnodar - CSKA Moskva, koji imaju po osam bodova više od tima srpskog stručnjaka.



