Trener Zvezde ne može da nađe objašnjenje za neshvatljive greške svog tima.

Trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, nije mogao da bude potpuno zadovoljan nakon pobjede svog tima nad Spartakom u Subotici rezultatom 3:2. Iako su crveno-beli vodili 2:0, dopustili su domaćinu da izjednači na 2:2 nakon penala kojeg je skrivio Stefan Leković i greške Timija Maksa Elšnika.



Srećom po Zvezdu, raspucani Vasilije Kostov je 15 minuta prije kraja postigao odlučujući gol i donio pobjedu, ali Milojeviću je nakon svega ostao kiseo ukus u ustima.



„Utakmica je malo ličila na onu u Novom Sadu, moraću je detaljno analizirati. Neke odluke donosimo… Kod drugog gola, ispred našeg gola, da li je to nonšalancija, umor, ne znam šta je. Nemam odgovor trenutno, moraću da pogledam, ali je nedopustivo i neverovatno. I kod rezultata 1:0 imali su stopostotnu šansu, a onda damo drugi gol i umjesto da kontrolišemo utakmicu…“, rekao je Milojević.

"Moramo da napravimo duboku analizu, da vidimo..."

Milojević je donekle razumio Zvezdine probleme s povredama ključnih igrača, odsutnih Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića.

„I danas imamo dvojicu odsutnih igrača koji su nam bitni, Marko i Radonjić nisu mogli da nastupe… Jednostavno, 'gore' nemamo nekog igrača, prije smo lako primali golove, sad ih ne dajemo. Mali Vasa je dao danas. Moramo da vidimo zašto je tako, napraviti duboku analizu i vidjeti o čemu se radi“, kazao je Milojević.

Pred crveno-belima je dvonedeljna pauza zbog utakmica reprezentacije, uz neizvjesnu situaciju oko statusa trenera Vladana Milojevića.