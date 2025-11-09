Fudbalski savez Beograda objavio je snimak napada na sudiju tokom meča.

Izvor: FS Beograda/printscreen

Tokom meča Zonske lige Beograd između ekipa BSK 1926 i Vrčina, odigranog na terenu na Adi Ciganliji, došlo je do incidenta i fizičkog napada na glavnog sudiju Lazara Jančevskog. Nakon burnih scena na terenu, Fudbalski savez Beograda reagovao je zvaničnim saopštenjem i objavio snimak utakmice kako bi se razjasnilo šta se zaista dogodilo.

Saopštenje Fudbalskog saveza Beograda prenosimo u cjelosti:

„Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji je učestvovao u ovom događaju.

Kao krovna organizacija beogradskog fudbala, najoštrije osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. Upozoravamo sve učesnike fudbalskih takmičenja da će Savez, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeti sve mjere kako bi se obezbijedilo poštovanje pravila, fer-pleja i integriteta takmičenja“, izjavio je predsjednik FSB Nikola Lazetić, dodajući da će svi akteri koji su u ovom slučaju prekršili propozicije biti najstrože sankcionisani, bez izuzetka.

Šta se dogodilo na meču?

Prema izvještajima sa lica mjesta, meč je bio napet tokom cijelog susreta, ali kulminacija je nastupila u trećem minutu nadoknade, pri rezultatu 1:1. Glavni sudija Lazar Jančevski dosudio je penal za domaći tim, što je izazvalo burne reakcije igrača Vrčina. Kapiten BSK-a Aleksandar Marić preuzeo je odgovornost za izvođenje, ali je njegov udarac odbranio golman Kovačević.

Nakon što je pomoćni sudija Lazar Milovanović dao znak da je golman prerano istrčao sa linije i da penal treba da se ponovi, igrači Vrčina su izgubili kontrolu. Fudbaler Luka Ćorović nasrnuo je na sudiju, odgurnuo ga i oborio na zemlju, dok su mu se pridružila još dvojica saigrača.

Čitava pometnja trajala je oko pet minuta, a tenzije na terenu smanjene su tek nakon intervencije predstavnika oba kluba. Glavni arbitar potom je pokazao direktne crvene kartone Luki Ćoroviću i Urošu Ivkoviću zbog fizičkog napada na službeno lice. Igrači Vrčina su potom odbili da nastave utakmicu i napustili teren, zbog čega meč nije završen.