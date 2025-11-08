Napadač Bajerna dao spektakularan pogodak na gostovanju Union Berlinu. Njegov golman i kapiten Manuel Nojer tragičar.

Krilni napadač Bajerna Luis Dijaz dao je jedan od najboljih golova sezone. U meču protiv Union Berlina u gostima spektakularno je sprečio da lopta izađe u gol-aut, a onda je sa zemlje proturio kroz noge čuvaru, pa iz doslovno "mrtvog" ugla savladao golmana domaćih, Frederika Renoua.

Doskorašnji igrač Liverpula učinio je nemoguće i pokazao Njemačkoj kakav je majstor. Pogledajte iz koliko teške pozicije je dao gol u Berlinu.

Izvor: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: EPA/FILIP SINGER
Izvor: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Bez obzira na njegovo čudo, Bajern nije uspio da pobijedi borbenog domaćina, pa je meč završen bez pobjednika, 2:2. Dijaz je u nastavku propustio ogromnu šansu da postigne drugi gol, a tragičar bio je kapiten i golman tima iz Minhena Manula Nojera (39), koji je napravio jednu od većih grešaka u karijeri.

Pri prvom golu Union Berlina, Danilo Duhi je šutirao ka Nojeru i iako je lopta išla pravo u njega, prošla je preko linije i završila u mreži. Pogledajte taj trenutak:

Ipak, ovaj meč će definitivno ostati upamćen po majstoriji Luisa Dijaza. Ranije ove nedelje on je bio žestoko kritikovan jer je brutalnim startom povrijedio najboljeg desnog beka svijeta, Ašrafa Hakimija, u pobjedi Bajerna protiv Pari Sen Žermena u gostima u Ligi šampiona.

Taj veliki trijumf Bavaraca pratio je današnji kiks u Berlinu, nakon kojeg su i dalje mirni na čelu tabele sa šest bodova više od RB Lajpciga, dok je Union Berlin na 10. poziciji.