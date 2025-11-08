Trener Crvene zvezde Vladan Milojević kao da je želio velikom evropskom pobjedom da se oprosti od kluba koji voli i kojem je dao sve što je umio.

Fudbaleri Crvene zvezde imaju četiri boda u Ligi Evrope, jer su u četvrtom kolu grupne faze savladali Lil (1:0), ali je taj rezultat bio u senci svih ostalih dešavanja na stadionu "Rajko Mitić". Izjave generalnog direktora Zvezdana Terzića, šefa stručnog štaba Vladana Milojevića i fudbalskog agenta Endija Bare, koje su date u roku od nekoliko minuta, privukle su više pažnje nego trijumf protiv jednog od najboljih francuskih timova.

Hrvatski menadžer bio je na meču Lige Evrope kao gost Lila, ali je poslednjih nekoliko nedelja u medijima prisutan zbog Alberta Rijere – španskog trenera koji vodi Celje, a koji je interesantan Crvenoj zvezdi. Nekadašnjeg fudbalera Liverpula kao novog trenera Zvezde već je najavio Vladan Milojević i to prije meča u kojem će zabeležiti najveću pobedu u tekućoj sezoni. Ipak, Milojević je uspio da pronađe fokus i pripremi utakmicu tokom kompletnog haosa koji okružuje klub prethodnih dana.

Ogorčen zbog toga što mu se traži zamjena dok njegov tim proživljava rezultatsku krizu, Vladan Milojević je odlučio da svakog ko je bar jednom u životu prošao pored Autokomande podsjeti na pobednički mentalitet koji je 2017. godine donio u klub. "Znam ja šta sam i ko sam", rekao je nakon što je savladao Lil, na meču koji je ponovo obeležio kao trener Crvene zvezde.

Šta je Vladan Milojević uradio?

Prije samo nekoliko nedelja, u analizi krize koju je proživela Crvena zvezda, razmatrali smo ideju da je srpskom šampionu potreban drugačiji trener, jer Vladan Milojević nije u dovoljnoj mjeri balansirao između očekivanja koja su navijači imali na terenu i očekivanja koja su čelnici kluba imali na tržištu. Nije bilo nimalo lako treneru Zvezde da se prilagodi tome, a posebno kada se na to dodaju priče o selektorskom mjestu, njegovom nasljedniku na klupi crveno-belih i teška pozicija u Ligi Evrope.

Dok je javnost tražila selektora Srbije, a čelnici Crvene zvezde brinuli o tome ko će naslijediti Vladana Milojevića, trener crveno-belih odlučio je da kao trener izvuče maksimum od ekipe koju su mnogi već otpisali. Stavio je Milojević sa strane očekivanja koja od njega imaju klupski čelnici, pa između ostalog i sklonio Vasilija Kostova na klupu za meč protiv Lila, iako je jasno da će talentovani vezni fudbaler biti naredna velika prodaja kluba. Zvezdin stručni štab odlučio je da mjesto u veznom redu dobije portugalski fudbaler Tomas Hendel.

Upravo je o tome Milojević pričao nakon utakmice, kada je bilo jasno da je njegova minijatura dala rezultat. Iako je Hendel defanzivni vezni koji izuzetno dobro započinje napade, trenerski pečat Vladana Milojevića bio je jasan - noge i pluća letnjeg pojačanja bili su potrebni uz Marka Arnautovića, kako se Lil ne bi osjećao komforno dok poslednju liniju približava golu srpskog tima.

"Tomaš Hendel je trebalo trčanjem i energijom da zatvara, da ne mora Marko Arnautović. Mislim da je Hendel odradio jako dobar posao. Njegova pozicija nije ta na kojoj je igrao, ali sam presrećan jer se žrtvovao za ekipu. Tako je i Bruno Duarte to uradio protiv Leha u Poznanju. I oni su svjesni, profesionalci su. Vasilije Kostov je plemenitiji igrač, dvadesetak minuta je odigrao jako kvalitetno. Želite da vam igrači sa klupe donesu boljitak", rekao je Milojević na konferenciji i tako objasnio šta je zapravo želio i - na kraju krajeva - šta je dobio od Portugalca.

Neće navijači Crvene zvezde pamtiti spektakularnu partiju Hendela, niti će on unucima pričati kako je rasturio Lil, ali je istina da je Portugalac bio veoma važan dio veznog reda. Mnogo pretrčanih kilometara omogućilo je Zvezdi da povremeno pritiska Francuze, a sa druge strane, Tomaš je bio dovoljno dobra pomoć kada su Rade Krunić i Timi Maks Elšnik bili nadjačani na sredini terena. I njih dvojica su mogli da odigraju odlično jer su zbog Milojevićeve odluke imali Hendela kao saigrača u veznom redu.

Da se pred meč protiv Lila na stadionu "Rajko Mitić" mislilo samo o tržištu i o Zvezdinom pozicioniranju na fudbalskoj pijaci, Vasilije Kostov bi bio starter. Da se razumijemo, to bi bila sasvim racionalna odluka jer je najtalentovaniji Zvezdin fudbaler budućnost, očekuje se da napravi rekordan transfer, a zatim i veliku inostranu karijeru. Uostalom, dio talenta pokazao je u finišu meča, ali... Milojević je imao zamisao da bez njega dobije meč u Ligi Evrope i u tome je uspijeo!



Uostalom, uporedite Zvezdine mečeve protiv Brage i protiv Lila – bile su to dvije potpuno različite ekipe. Ova druga je mnogo više imala karakter Vladana Milojevića. Bila je čvršća u duelu, bila je koncentrisanija, bila je odgovornija i bila je lukavija. Bila je trenerova, daleko više od one koja je igrala u prethodnoj rundi.

Milojevićev pečat se vidi i kad je teško

Tekuća sezona se za sada ne može opisati kao uspješna za Crvenu zvezdu. Prije svega, cilj kluba bio je plasman u Ligu šampiona, ali je na tom putu crveno-bele zaustavio kiparski Pafos. Sa druge strane, ne može se reći ni da je sezona neuspešna. Savladan je Partizan u prvenstvu, obezbijeđena Liga Evrope u kojoj su dobre šanse da se prođe dalje... Uz sve to, Milojević je uspijevao da ostavi svoj pečat.

Njegovim taktičkim zamislima deklasiran je Leh iz Poznanja, derbi u Humskoj bio je sjajno pripremljen i tu je stečena važna prednost u domaćem prvenstvu, a na kraju je Zvezdi nedostajalo i malo sreće da u uvodna dva kola Lige Evrope osvoji više od jednog boda. Imala je Zvezda priliku i da savlada Seltik i da izvuče barem bod protiv Porta. Sa bodom ili sa tri boda više u Evropi, Crvena zvezda bi bila u potpuno drugačijoj situaciji, a i komentari na račun trenera bili bi skroz različiti.



Na kraju, a sigurno najvažnije, malo je onih koji bi se Zvezdi toliko podredili da joj donose evropske pobede dok im javnost već gleda u leđa. "Izdržali smo pritiske, nismo smenili Vladana Milojevića", rekao je Zvezdan Terzić poslije pobede crveno-belih nad Lilom. Očigledno je smatrao da javnost – u koju spadaju i mediji – već vidi Milojevića kao bivšeg trenera. Pitanje je kako ga vide klupski čelnici, jer ako Vladanu Milojeviću ističe ugovor u decembru, do sada je već trebalo da se pregovara o sljedećem... Ili su i u klubu mišljenja da Milojević završava drugi mandat? A onda je manje ili više svejedno da li će Milojević biti smenjen prije famoznog decembra ili će 2026. godinu dočekati kao trener kojem ističe ugovor.



Vladan Milojević je između niza od četiri meča bez pobjede i konferencije za medije koja je uzdrmala temelje stadiona "Rajko Mitić" našao vremena da spremi meč i pobijedi Lil. Taj trijumf je kapitalan, ogroman i istorijski izuzetno bitan za Crvenu zvezdu jer dolazi protiv jednog od najboljih timova Francuske. Sa druge strane, vjerovatno nije ni u Top10 najvažnijih pobeda Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde.

Takav je njegov doprinos bogatoj istoriji Zvezde i to je pokazatelj njegovog trenerskog kvaliteta. Iako je još rano za pravljenje takvih kalkulacija, trijumf protiv francuskog predstavnika otvorio je vrata plasmanu u nokaut fazu, koju Crvena zvezda mora da shvati kao veliki uspjeh u ovoj tranzicionoj sezoni, gdje je tokom evropskih kvalifikacija mijenjala veliki broj igrača i DNK cele ekipe. Ukoliko Zvezda zimsku pauzu dočeka sa dobrim šansama na sva tri otvorena fronta, biće prelako izvesti zaključak o Milojevićevom radu. Kao i kada je odlazio prvi put, Vladan Milojević bi iza sebe ostavio dovoljno da Zvezda lepo živi čak i ako njegovi nasljednici samo budu umjeli da okreče ono što je sagradio. "Mislim da sam nešto malo dao Crvenoj zvezdi. Onaj ko dođe, nek da više", rekao je Vladan Milojević na konferenciji poslije Lila i podsjetio da je on najuspješniji trener u srpskom fudbalu za poslednjih tridesetak godina.



Prošli put je otišao iz Zvezde tako što je uz ključeve trenerske kancelarije predao Dejanu Stankoviću i tim sa 11 bodova više od Partizana, ujedno i sa jednom rukom položenom na titulu. Kada god bude završio drugi mandat, učiniće to isto – na svoj način.