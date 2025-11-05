"Kada vodite veliki i važan klub, a Budućnost je zaista to onda morate da donosite velike i važne odkuke. Te odluke nekad nisu popularne i sugurno daa budu teške. Čak i za mene, jer nije jednostvano"

U opširnoj izjavi, koja je proslijeđena medijima, Vukićević je nagovijestio i da će se ubuduće osloniti na mlade, te da će dovesti četiri-pet ozbiljnih pojačanja.

"Ovo je jedna od težih odluka, jer se svi znamo i trebalo bi i dalje da živimo zajedno, ali u ovom trenutku učinak na terenu ne zadovoljava kriterijume Budućnosti. Prvo kapiten Grbić, koji ima 38 godina, i igrački ne može više da odgovori zadacima. Isto tako od Igora Ivanovića nisam dobio ništa ove godine, što zbog povreda, što zbog nekih stvari, ali ako vam kažem da je njihov golgeterski učinak u sezoni nula, onda... Kao trener morate se zapitati šta onda to dobijate, bez obzira na reputaciju koju imaju i težinu koju imaju. Jednostavno, to je neki put kojim Budućnost mora da ide", obrazložio je Vukićević odluku da pri prvom timu više ne budu dva nekadašnja lidera.

Otpisani su i iskusni Adžić, Mirković i Orahovac.

"Orahovac u februaru puni 35 godina. Izuzetan je momak, radi, ponaša se i igra kvalitetno, ali na toj poziciji imamo Dakića, koji je malo sputavan. Tu su i mali Popović koji je u naletu i Đuričković, a nije igrao jer sam htio da ispoštujem starije. I Adžić i Mirković su svjesni da više nisu konkurentni za tim, a dali su ogroman doprinos i ponašaju maksimalno profesionalno. Sa te strane nemam apsolutno nikakvih problema, ali igrački ne mogu da doprinesu".

Posebna priča je oko Trninića i Kadide. Srpski bek je trebalo da bude alternativa Draganu Griviću, ali je proslijeđen Iskri prošle zime, a Tunišanin je ljetos stigao kao napadač, predsjednik Boris Spalević je najavio da je željan golova i dobrih igara, bivši sportski direktor Dejan Damjanović na odlasku garantovao za njega, a ispostavilo se da nije centarfor već krilo koje nema kvalitet ni za Drugu CFL. Ni Strumija i Piščević, koji imaju petocifrene plate, ne prave nikakvu razliku.

"Četvorica stranaca koji više neće sigurno biti u takmičarskom timu su Kadida i Trninić, za koje apsolutno ne znam kako su uopšte došli. Bez potcjenjivanja, ali to nije kvalitet koji je potreban u ovom klubu. I Piščević i Strumija nisu opravdali očekivanja na osnovu ugovora koje imaju i možda neke reputacije ili svega onoga što je Budućnosti potrebno. Neće ni oni konkurisati za tim do kraja. Kako ćemo rješavati ugovore, to nije do mene".

Jasno je - Budućnost je užasno odradila prelazni rok i nije našla ni približno adekvatne zamjene nosiocima igre iz prošle sezone.

"Prelazni rok je urađen nekako na brzinu, Budućnost je dovodila igrače na osnovu hajlajtsa i preko video materijala i na preporuke prijatelja. Dok sam ja ovdje, koliko god budem trajao - dan, 10, godinu ili pet, to se nikad više neće desiti. S nestrpljenjem čekam prelazni rok, da i navijači vide da će Budućnost dovoditi igrače koji će donositi ovdje kvalitet i prevagu, a ne da koriste klub. Moja odluka je da od ovog momenta priključimo mnogo više igrača iz našeg omladinskog pogona i da izguramo do polusezone. Ovu odluku sam negdje htio iskreno da donesem u zimskom prelaznom roku, ali Budućnost više ne može da čeka. Jednostavno, nama je svaki dan važan i ako želimo naprijed moramo da radimo neke stvari koje su neminovne", poručio je Vukićević.

Priznao je da zbog poraza od Mladosti iz Donje Gorice nije spavao dvije noći i da je nakon toga pozvao čelnike kluba da im saopšti da želi da napravi rez i podmladi ekipu.

"Moramo da mislimo na budućnost Budućnosti. Ovo je dan koji je jako značajan kada su te odluke u pitanju. Zvao sam juče ljude iz kluba i rekao im da sam nakon dvije neprespavane noći donio odluke i želim podršku za njih. Naravno da je Budućnosti uvijek rezultat jako važan, međutim neminovnost je smjena generacija i ova godina je definitivno za te stvari. Uvijek su te smjene sigurno praćene na određenom nivou nervozom i turbulencijama, ali jednostavno je to neminovnost ovog kluba ukoliko želimo da napredujemo. Siguran da mom nasljedniku, kad god to bilo, neću ostaviti tim koji sam ja zatekao, makar ne sa ovakvom starosnom strukturom", zaključio je Vukićević i poručio za kraj:

"Moramo da razmišljamo o evropskoj Budućnosti, to je moja želja, ja se iskreno nadam sa mnom. Napravićemo selekciju odgovornih, poslušnih i spremnih koji mogu da prate naše zahtjeve, a dopunićemo je u prelaznom roku sa sigurno četiri ili pet kvalitetnih igrača i sa ovom mladosti napraviti tim koji ovaj klub zaslužuje".

Do kraja jesenjeg dijela sezone je ostalo pet kola u Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, u kojoj "plavi" gostuju Jedinstvu, Petrovcu i Jezeru, a dočekuju Mornar i Bokelj.

Osim igrača, Vukićević se odrekao i dvojice saradnika iz stručnog štaba - Mihaila Tomkovića i Srđana Nikića.