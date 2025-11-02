Crvena zvezda je na drugom uzastopnom meču Superlige ostala bez pobjede i sada je istakao da ga izuzetno čude neki potezi njegovih igrača.

Crvena zvezda je posle još jednog kiksa u Superligi ipak prva na tabeli Superlige, ali trener crveno-bijelih Vladan Milojević posle remija sa Radnikom 1:1 na "Marakani" nije imao zbog čega da bude zadovoljan. Istakao je odmah posle meča da je njegov tim neprepoznatljiv i da za sada ne zna kako će se ekipa izvući iz krize.

"Pa očigledno da smo upali u taj psiholiški problem. Imamo ogroman problem. Jednostavno smo neprepoznatljivi. Pričali smo, ali ponovo se ponavlja i ponavlja. Moramo da izađemo iz tog problema. Kako ćemo? Videćemo?", rekao je Vladan Milojević za "Arenu sport".

Istakao je da je način da se izađe iz problema u dobrim rezultatima i igrama, ali je naglasio da ekipa pravi neprepoznatljive greške kojih ranije nije bilo.

"Svakako nema tu nekog drugog rešenje nego da se radi i da se dođe do pozitivnih rezultata. U fudbalu vam je to uvijek tako, pozitivni rezultati vam daju samopouzdanje. Ovo je nešto što ja iskreno nisam očekivao, ali takve neke greške koje mi pravimo jednostavno ne znam nismo nikada ni pravili. Ne znam zašto je to tako", završio je Milojević.

Jakšić oduševljen

Sa druge strane šef struke Radnika Marko Jakšić je bio zadovoljan. Zbog igre, osvojenog boda, svojih fudbalera, ali i zbog svog ličnog uspjeha.

"Naravno da sam zadovoljan, prezadovoljan. Taktički smo odradili odličnu utakmicu. U jednom trenutku smo gubili i srjlali, ali smo posle ispravili greške. Preponosan sam na momke, presrećan sam i zbog sebe. Ovo mi je prva utakmica na Marakani kao treneru", rekao je on.