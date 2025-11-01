Zlatan Ibrahimović je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju u kojoj je kao Džoker i izazvao je veliku pažnju zbog toga.

Izvor: Instagram/iamzlatanibrahimovic/printscreen

Šta god Zlatan Ibrahimović uradi, to privlači veliku pažnju. Tako je bilo i ovog puta kada se oglasio povodom "Noći veštica". Poseban praznik koji se slavi u nekim zemljama došao je i do Šveđanina koji je to ispoštovao i objavio fotku na "Instagramu" kao "Džoker".

U pitanju je lik iz filma "Džoker" u kom glumi Hoakin Feniks, a koji je postao jedan od najvećih hitova kinematografije. Fotografija bivšeg švedskog napadača napravila je haos na društvenim mrežama i skupio je preko 900.000 lajkova za oko 13 sati.

"Smije se, jer to zbunjuje ljude", napisao je Ibrahimović ispod objave.

Ibrahimović dominira i na društvenim mrežama

Ibrahimović se ne oglašava toliko često na društvenim mrežama. Prije šest dana je objavio fotografiju na kojoj stoji na svoja dva Ferarija, ali to nije sve. Pažljivo bira i koga prati.

Tako na Instagramu prati samo 28 ljudi/stranica. Među njima su njegovi klubovi za koje je igrao poput Ajaksa, Milana, PSŽ-a, Intera, Juventusa, Barselone, Mančester Junajteda, LA Galaksija, Malme, ali i Hamarbi u kom ima udio u vlasništvu. Prati naravno i svoje sinove Maksimilijana i Vinsenta, kao i čuvenog menadžera Mina Rajolu koji je preminuo prije nekoliko godina.