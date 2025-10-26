Trener Crvene zvezde oglasio se posle kiksa protiv Radničkog u Nišu

Vladan Milojević bio je vidno zamišljen posle prvog superligaškog kiksa svog tima - remija protiv Radničkog na Čairu. Nakon jako loše igre protiv Brage i poraza u Ligi Evrope, Zvezda je odigrala ispod svog nivoa i u Nišu, a trener je preuzeo odgovornost za to.

"Kao trener sam najodgovorniji. Nije bila dobra igra i ovo je već druga utakmica. To bi trebalo da nama i meni kao treneru pravi problem, svakako. Videćemo, polako, ali u svakom slučaju jedino dobro što je po ovako kišnom vremenu bilo je da su navijači zaista došli posle onakve utakmice, hvala im i zahvaljujem im se, a ostalo ćemo videti u narednim danima", kazao je Milojević i nagovestio potencijalno i razgovore o svom statusu.

Crvena zvezda više nije sama na prvom mestu tabele Superlige, a čeka je jako bitan derbi protiv Vojvodine u četvrtak na "Karađorđu", koji će dočekati pod velikim pritiskom.

U kakvom su stanju povređeni na Čairu?

"Što se tiče povređenih igrača, imamo problem sa malim Zarićem, koji ima problem sa skočnim zglobom, dok Veljković ima problem sa trbušnim zidom".

