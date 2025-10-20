Zbog objave na društvenim mrežama, navijači Novog Pazara teraju iz kluba Dragana Bojata, bivšeg omladinca Partizana.

Izvor: MN Press

Nekada jedan od najtalentovanijih fudbalera u Partizanovoj školi mogao bi da ima velikih problema zbog objave na društvenim mrežama. Desni bek Novog Pazara Dragan Bojat (22) oglasio se na Instagramu nakon smrti generala Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića, a zbog njegove objave navijači traže da napusti klub!

Bojat je na svom nalogu objavio fotografiju na kojoj Pavković salutira, a ubrzo se na to nadovezala navijačka grupa "Ekstremi", jedna od onih koje prate Novi Pazar. "Dragan Bojat najveći smrad. Marš iz kluba", glasila je poruka koju su uputili desnom beku koji već dvije i po godine nosi dres njihovog voljenog kluba.

Ostaje da se vidi kakva će biti reakcija kluba i da li bi u budućnosti moglo da dođe do pomirenja Bojata i najvatrenijih navijača Novog Pazara. Ukoliko to nije moguće izvijesni, sasvim je očekivano da mladi desni bek ubrzo napusti klub, možda već u januarskom prelaznom roku.

Podsjećamo, Bojat je u ljeto 2023. godine pojačao Novi Pazar, a stigao je nakon staža u omladincima Partizana. Novi Pazar je njegov prvi tim u seniorskoj karijeri, a do sada je upisao čak 62 nastupa, uz tri gola i jednu asistenciju. Dragan Bojat je strijelac jednog od najvažnijih golova u klupskoj istoriji, jer je prošle sezone pogotkom donio pobjedu nad OFK Beogradom u poslednjem kolu, dok su se vodile velike borbe za mjesta u evropskim kvalifikacijama.