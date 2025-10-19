Trener "traktorista" Zoran Vasiljević kaže da je pobeda Crvene zvezde od 6:1 realna i očekivana.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda se poigrala danas sa IMT-om i došla je do lake i ubjedljive pobede 6:1 (3:0), a trener gostujućeg tima Zoran Vasiljević imao je "kiseo osmjeh" po završetku utakmice.

"Čestitam Zvezdi na ubedljivoj i zasluženoj pobedi. Ovo je druga dimenzija u odnosu na nas i ostale klubove. Rezultat je realan i očekivan. Zvezda je igrala u najjačem sastavu, mi smo dali priliku mladom Mitiću koji je nagovestio da bi mogao biti novi Luković, to je jedino pozitivno od danas", naglasio je Vasiljević.

Upravo je mladi Aleksa Mitić (16) postigao jedini gol za "traktoriste", a videćemo da li će IMT uspeti da od njega dobije možda "novog Miloša Lukovića", koji je pre dvije godine otišao u Strazbur za preko 5 miliona eura.

Zvezda - IMT 5:1 Izvor: Arena sport

Podsjetimo, tri gola za Crvenu zvezdu na ovom meču dao je Ivanić, a po jednom su pogađali Arnautović, Kostov i Zarić.