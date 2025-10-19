Trener "traktorista" Zoran Vasiljević kaže da je pobeda Crvene zvezde od 6:1 realna i očekivana.
Crvena zvezda se poigrala danas sa IMT-om i došla je do lake i ubjedljive pobede 6:1 (3:0), a trener gostujućeg tima Zoran Vasiljević imao je "kiseo osmjeh" po završetku utakmice.
"Čestitam Zvezdi na ubedljivoj i zasluženoj pobedi. Ovo je druga dimenzija u odnosu na nas i ostale klubove. Rezultat je realan i očekivan. Zvezda je igrala u najjačem sastavu, mi smo dali priliku mladom Mitiću koji je nagovestio da bi mogao biti novi Luković, to je jedino pozitivno od danas", naglasio je Vasiljević.
Brutalna poruka posle Zvezda - IMT 6:1: "Ovo je realan rezultat, druga dimenzija"
Upravo je mladi Aleksa Mitić (16) postigao jedini gol za "traktoriste", a videćemo da li će IMT uspeti da od njega dobije možda "novog Miloša Lukovića", koji je pre dvije godine otišao u Strazbur za preko 5 miliona eura.
Podsjetimo, tri gola za Crvenu zvezdu na ovom meču dao je Ivanić, a po jednom su pogađali Arnautović, Kostov i Zarić.