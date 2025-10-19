Marko Lazetić je sjajno uspio da postigne pogodak za pobjedu Aberdina u 97. minutu.

Marko Lazetić je konačno zaigrao kako se od njega očekuje. Nekadašnji napadač Crvene zvezde je u 97. minutu meča Sent Mirena i Aberdina rešio duel Premijer lige Škotske i doneo je pobjedu nekadašnjem šampionu od 1:0.

Ušao je Lazetić sa klupe dvadesetak minuta prije kraja, a onda u bukvalno poslednjem napadu na meču napravio čudo. Dobio je loptu na strani, jedva je spriječio da izađe u gol-aut, a onda je jednim potezom izbacio svog čuvara iz igre. Zatim je dao sebi for, a onda je iz praktično mrtvog ugla pogodio. Pogledajte ovu majstoriju:

Lazetić pokušava da spasi karijeru

Lazetić pokušava da spasi karijeru

Iako ima samo 21 godinu odavno znamo za Marka Lazetića. Momak iz fudbalske porodice zaigrao je za Crvenu zvezdu još 2020. godine, a onda je pozajmljen Grafičaru. Milan ga je primetio i platio 5.000.000 eura, ali je odigrao samo jedan meč u Seriji A.

Slat je na pozajmice u austrijski Altah, holandsku Fortunu Sitard i TSC, ali je sveukupno dao dva gola i to u Superligi Srbije. Ovo mu je prvenac u dresu Aberdina koji ga je doveo iz Milana. Stigao je bez obeštećenja, ali uz obavezu da pri prodaju pola novca pripadne "rosonerima".