Marko Lazetić je sjajno uspio da postigne pogodak za pobjedu Aberdina u 97. minutu.
Marko Lazetić je konačno zaigrao kako se od njega očekuje. Nekadašnji napadač Crvene zvezde je u 97. minutu meča Sent Mirena i Aberdina rešio duel Premijer lige Škotske i doneo je pobjedu nekadašnjem šampionu od 1:0.
Ušao je Lazetić sa klupe dvadesetak minuta prije kraja, a onda u bukvalno poslednjem napadu na meču napravio čudo. Dobio je loptu na strani, jedva je spriječio da izađe u gol-aut, a onda je jednim potezom izbacio svog čuvara iz igre. Zatim je dao sebi for, a onda je iz praktično mrtvog ugla pogodio. Pogledajte ovu majstoriju:
Lazetić pokušava da spasi karijeru
Srbin golčinom u 97. minutu digao Premijer ligu na noge: Milan ga otjerao za džabe, Marko prosuo magiju
Iako ima samo 21 godinu odavno znamo za Marka Lazetića. Momak iz fudbalske porodice zaigrao je za Crvenu zvezdu još 2020. godine, a onda je pozajmljen Grafičaru. Milan ga je primetio i platio 5.000.000 eura, ali je odigrao samo jedan meč u Seriji A.
Slat je na pozajmice u austrijski Altah, holandsku Fortunu Sitard i TSC, ali je sveukupno dao dva gola i to u Superligi Srbije. Ovo mu je prvenac u dresu Aberdina koji ga je doveo iz Milana. Stigao je bez obeštećenja, ali uz obavezu da pri prodaju pola novca pripadne "rosonerima".