Izvor: FK Budućnost

Omladinska škola Budućnosti još jednom je potvrdila kvalitet – pioniri kluba osvojili su međunarodni turnir „Inter Sport Friends Cup 2025“ u Novom Sadu.

Ekipa pod vođstvom trenera Balše Bogićevića, Milana Đurišića i Saše Živaljevića u finalu je savladala podorički Stari aerodrom rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je Petar Vuković direktno iz kornera.

Na putu do trofeja Budućnost je u grupi pobijedila Tampu Brašov (3:1) i Pelister (2:0), a poražena je od Vojvodine (0:1). U nokaut fazi savladani su Kom (2:0), Maribor (3:0) i Stari aerodrom (1:0).

Strijelci su bili: protiv Tampe Bojić, Berilazić i Petar Vuković, protiv Pelistera dvostruki Šćepanović, protiv Koma Šćepanović i Bojić, a protiv Maribora Radunović i dvaput Vuković.

Za Budućnost su nastupali: Filip Radović, Matijas Dedvukaj, Nemanja Nišavić, Radovan Radunović, Matija Simonović, Aleksa Miranović, Ognjen Bašanović, Andrej Vuković, Ognjen Nikočević, Jakša Stojanović, Petar Vuković, Danilo Vukčević, Martin Bojić, Lazar Šćepanović, Andrej Berilazić, Nikola Đurčević, Andrej Jovanović, Aleksa Janković, Ivan Panov, Lazar Ivanović, Aleksa Jovanović, Balša Stojović, Nikša Duborija i Kosta Radović.

“Ponosni smo na dječake koji su u međunarodnoj konkurenciji pokazali da Budućnost ima najbolju omladinsku školu u zemlji. Igra i ponašanje bili su na visokom nivou“, rekao je trener Balša Bogićević.

“Još jednom se potvrdilo da u našoj školi ima mnogo potencijala i dječaka koji će u budućnosti biti prvotimci i reprezentativci“, dodao je Milan Đurišić.