Izvršitelji plene imovinu Vesne Vukelić Vendi: Došli na vrata s policijom, sve zbog tuče na pijaci i 320.000 dinara

Pevačica je 2011. na pijaci na Banjici prodavačicu Draganu Blagojević gađala jajima, a onda su se i potukle, a Vendi navodno nije platila celi iznos od 320.000 dinara

Izvor: Youtube / AmiG šou

Izvršitelji, zajedno sa policijom, stigli su ispred stana pevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi izvršili zaplenu imovine jer pevačica nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla na pijaci pre 14 godina.

Izvršitelje je u stan na Banjici pustio Vendin nevenčani suprug Branimir Banjac. On kaže da je u pitanju nesporazum i da im je advokat pre 4 meseca rekao da je sve izmireno, ali oni tvrde da je deo duga izmiren, a da je deo ostao.

Banjac kaže da je sve plaćeno na advokatovu inicijativu, a da je Vukelićeva jedva na to pristala. On je izvršiteljima rekao da ne zna o čemu se radi, dok oni tvrde da oni imaju drugačije instrukcije advokata Đorđevića.

Pogledajte snimak:

Pogledajte 01:21 Izvršitelji ispred Vendinog stana Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Vendi nije tu, partner kaže da nije bilo potrebe da njih toliko dolazi i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu nešto ne slaže i da su sve dogovorili i da je sve rešeno.

Traži od njih da ponovo dođu sa advokatima. Kaže da ih je pustio kao ljude u kuću i da je nesporazum i da zovu neke Đorđevića i Pašića. Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije tu i da oni sednu i porazgovaraju.

Ovako izgleda muž Vesne Vukelić Vendi, bivši fudbaler OFK Beograd:

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, kaže da ima prava na to. Izvršitelji su napravili zapisnik, a nakon što su porazgovarali sa jednim od advokata, oni su napustili stan.