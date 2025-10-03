Nekadašnji bek Crvene zvezde Luis Ibanjez nastavlja da igra i u 38. godini

Izvor: MN Press

Bivši as Crvene zvezde Luis Ibanjez potpisao je za Hrvatski dragovojac, nakon što je u prethodna dva meseca odigrao samo 11 minutaz a Sesvete i ekspresno napustio taj tim iz predgrađa Zagreba.

Ibanjez ima 37 godina, poseduje i hrvatski pasoš, pa u tamošnjoj ligi igra kao domaći fudbaler, nakon svoje velike epizode u Dinamo Zagrebu od 2008. do 2015. godine. U Srbiji je ostavio dubok trag u Zvezdi igrajući za nju u sezoni 2015/16, dao je veliki doprinos osvajanju titule pod vođstvom Miodraga "Grofa" Božovića i bio strelac i u večitom derbiju.

Početkom ove decenije Ibanjez je proveo dve godine u filijali crveno-belih, Grafičaru. Potom je drugu ligu Srbije zamenio drugom ligom Hrvatske i proveo dve sezone u Jarunu, a sada će se sa Hrvatskim dragovoljcem boriti za opstanak, jer je poslednjeplasirani na tabeli drugog ranga.

Ibanjez je ponikao u Boki Juniors, a izuzev u Dinamo i Zvezdi igrao je i za argentinski Rasing, Đer, Trabzon, Karabuk i Zrinjski.