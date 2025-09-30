Tim Marka Janjevića sada čeka mnogo teži izazov – dvomeč sa danskim Mitjilandom u drugom kolu kvalifikacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mlada ekipa Budućnosti potvrdila je prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobjedom nad Havertfordvestom – 2:1 u Podgorici, nakon što je u prvom meču slavila 3:2.

Meč pod Goricom nije dobro počeo za „plave“, jer je već u drugom minutu Vogan-Haris pogodio za 0:1. Probali su domaći da se vrate brzo u meč, ali su to uradili tek u nadoknadi vremena. U zaostavnom vremenu postigli su oba gola, koja su im na kraju donijela pobjedu. Jašović je u prvom minutu nadokande izjednačio, a trijumf plavima je tri minuta kasnije donio Roćenović.

Tim Marka Janjevića sada čeka mnogo teži izazov – dvomeč sa danskim Mitjilandom u drugom kolu kvalifikacija.