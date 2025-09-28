Partiza je poručio da će za rođendan da časti navijače i da će na utakmici protiv Vojvodine ulaz da bude besplatan. Meč se igra 4. oktobra.

Partizan pod vođstvom Srđana Blagojevića igra sve bolje. U novoj sezoni Superlige ima sedam pobjeda na devet utakmica. Protiv OFK Beograda je rutinski slavio na gostovanju u Zaječaru (2:0). Poslije tri osvojena boda iz kluba su poručili da će da obraduju navijače za derbi kola koji se igra naredne nedelje.

"Povodom 80 godina postojanja kluba ulaz za utakmicu Partizana i Vojvodine biće slobodan. Uskoro, 4. oktobra samo jedna adresa, Humska 1", poručili su iz Partizana na društvenim mrežama.

Partizan i Vojvodina odigraće tako derbi 11. kola domaćeg šampionata 4. oktobra. Partizan pred taj meč ima 22 boda, Vojvodina ima 18 poena.