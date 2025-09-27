Ništa ne funkcioniše u timu Rubena Amorima, o čijoj se smjeni ponovo priča u Engleskoj.

Fudbaleri Mančester junajteda poraženi su od Brentforda (2:1) u prvom meču subotnjeg programa, pa je sasvim očekivano da se sve glasnije priča o otkazu za trenera Rubena Amorima. Nakon što je dominirao sa Sportingom u Portugalu, Amorim se nikako nije snašao na klupi Junajteda, koji ima samo sedam osvojih bodova posle prvih šest mečeva Premijer lige.

Junajted u novoj sezoni ima dvije pobjede, remi i tri poraza, od kojih je ovaj najviše bolan. Do sada su ih pobedili Arsenal (1:0) i Mančester siti (3:0), a sada im je pored kandidata za titulu mjeru uzela i ekipa kojoj su mnogi predviđali borbu za opstanak. Izgleda da će u tu borbu slavni tim sa Old Traforda, koji je u međuvremenu izbačeniz Liga kupa od niželigaša Grimzbija, nakon lošijeg izvođenja penala.

Na meču protiv Brentforda prva zvezda meča bio je Igor Tijago, koji je upisao dva gola za manje od 20 minuta. Prvo je pogodio u osmom minutu i to je jedan od najboljih golova sezone - prvo je izbjegao ofsajd zamku na centru, jer je zakasnio Hari Megvajer, a zatim je spektakularno savladao Altaja Bajindira.

Prednost je duplirao desetak minuta kasnije nakon još jedne greške odbrane Mančester junajteda, kada je sa nekoliko metara ubacio u mrežu odbitak. Već tada je bilo jasno da će Mančester junajted teško do bodova na neugodnom gostovanju Brentfordu, od kojeg su kupili Brajana Embeuma, jednog od najboljih igrača lige u prethodnoj sezoni.

Benjamin Šeško je prvim golom u dresu novog kluba smanjio zaostatak Mančester junajteda, a Bruno Fernandeš propustio je priliku da izjednači sa bijele tačke, jer je Keleher zaustavio njegov udarac sa bijele tačke. Na kraju je tačku na meč stavio Matijas Jensen, golom u petom minutu nadoknade.

Nakon ovog poraza Rubenu Amorimu će sasvim sigurno proći kroz glavu slike iz Lisabona, gdje je kao trener Sportinga dominirao portugalskim fudbalom. Niko ne bi bio iznenađen ako bi čuo Rubena da se pita "Šta je meni ovo trebalo?".