Fudbaleri Crvene zvezde cjelokupan iznos premija za pobjedu u "vječitom" derbiju protiv Partizana donirali su u humanitarne svrhe.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde su ostvarili veliku pobjedu u 177. večitom derbiju, a uprava kluba nagradila je igrače premijama u ukupnom iznosu od 200 hiljada eura. Nakon meča fudbaleri crveno-bijelih su pokazali da imaju veliko i humano srce i saopštili da će cjelokupni iznos donirati u humanitarne svrhe.

Priredili su fudbaleri radost zvezdašima, ali ih i učinili ponosnim još jednim potezom. Upravo zato će premije u iznosu od 200 hiljada eura podijeliti na četiri dijela i pružiti pomoć onima koji se bore sa najvažnijim životnim bitkama. Navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za liječenje ovih dječaka i djevojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima.

Viktor Miletić je dječak koji se već dugo bori sa teškom bolešću i njemu će biti donirano 100 hiljada eura. Za luječenje Lazara Maksimovića igrači će donirati 65 hiljada eura. Crveno -bijeli će pomoć pružiti i Mariji Mitrović, a donacija će iznositi 25 hiljada eura. Četvrti dio premija, iznos od 10 hiljada eura će biti proslijeđen djevojčicama Petri i Veri Vojnović.

"Humanost je oduvijek bila odlika velikih ljudi, a to su potvrdili i igrači Crvene zvezde. Još jednom se dokazalo da je Zvezda više od kluba. Pored sportskih uspjeha i istorijskih pobjeda, naš klub i igrači ostaju posvećeni i onima kojima je pomoć najpotrebnija", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.