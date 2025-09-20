Milan Nikolić više nije trener Napretka
Trener Napretka Milan Nikolić (42) definitivo je podnio ostavku. Učinio je to prvi put ove sezone posle debakla protiv Partizana, a sada je zvanično kraj, nakon poraza od Radnika iz Surdulice kod kuće (1:3) u petak.
"Kao bivši igrač, imao sam veliku želju da pomognem klubu i kao trener, ali nije išlo. Nasledniku želim puno sreće da probudi ekipu, jer Napretku ne priliče ovi rezultati", kazao je on na rastanku.
Na poslednjoj konferenciji za novinare u Kruševcu bio je izuzetno ljut.
"Ostaje nam dublja analiza, ne samo mene kao trenera, već i igrača. Mislim da moraju da mijenjaju odnos prema igri. Nije ovo nikakvo igralište na ulici, ovdje igraju ljudi čije porodice zavise od njih. Krivo mi je da vidim Punoševca, Zorana Ristića u ovakvom stanju posle utakmice. To su sve ljudi koji vole Napredak i osjećaju klub. Imamo dosta igrača koji ne osećaju klub, strast koju nosi Napredak, publika u Kruševcu... Da se ja pitam, ja bih sada ot... Sve bih promijenio, ali sada je kasno", kazao je on nakon poraza od Radnika.
Milan Nikolić (42) preuzeo je Napredak prošlog ljeta, nakon što je sa velikim uspjehom vodio mlade selekcije kluba. U devet mečeva sa njim na mjestu šefa struke Kruševljani su ostvarili samo jednu pobjedu, uz po četiri remija i poraza i gol-razliku 8:17.
Napredak je trenutno na 14. poziciji tabele od 16 klubova Superlige.