Malezijski milijarder Tunku Ismail Idriz hoće da sa Sarajevom postane lider u regionu. Praviće tim oko Adema Ljajića i hoće titule i uspjeh u Evropi.

Izvor: Mohd RASFAN / AFP / Profimedia

Izgleda da je znao gdje ide Adem Ljajić. Dobio je navodno ogroman ugovor vrijedan 600.000 eura i bio je jedno od brojnih pojačanja Sarajeva, a sada navodno nekadašnjeg šampiona Jugoslavije preuzima milijarder. U pitanju je malezijski princ Tunku Islaim Idris.

On je već vlasnik FK Johora, najuspješnijeg kluba u Maleziji, a sada je nekadašnja direktorka FK Sarajevo Ajla Alimanović najavila dolazak novog investitora. Navodno pregovori o njegovom dolasku traju već šest mjeseci i sada su u završnoj fazi.

Već je napravio čudo sa fudbalom

Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Tunku Ismail je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Malezije, a sa svojim Johorom je stvorio dominaciju u državi i ima 11 uzastopnih titula prvaka. Dovodio je Daniela Guizu, Hesea Rodrigeza i Pabla Aimara u svoj klub, pa tako i u Sarajevu očekujemo neka velika imena pored Adema Ljajića. Htio je svojevremeno da kupi Valensiju od Pitera Lima, ali se to nije desilo.

On je zapravo vladar pokrajine Johor i bogatstvo mu se procjenjuje na 5.670.000.000 eura. Ne zna se još uvijek da li će u klub ući tako što će otkupiti dio akcija ili dokapitalizacijom.

Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim rođen je 1984. godine i naslednik je malezijske pokrajine Johor i najstariji sin sultana Ibrahima Iskandara. Završio je vojnu akademiju, a bio je istakuti general u indijskoj vojsci, Osim u fudbal ulaže i u Polo, a ima četvoro djece.

Šta se dešava sa Sarajevom?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Tim je preuzeo Husref Musemić, dovedeno je mnogo pojačanja, ali nema rezultata za sada. Klub ima samo sedam bodova iz prvih sedam kola prvenstva i nalazi se na osmom mjestu od deset klubova. U Premijer ligi BIH za sada imaju pet titula.

(MONDO, N.L.)