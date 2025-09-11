Neočekivani transfer mladog defanzivca Nikole Miličića u finišu prelaznog roka.

Izvor: MN Press

Nekadašnji fudbaler Partizana Nikola Miličić (21) završio je inostranu avanturu i iz Španije se vratio u srpski fudbal. On je ponovo obukao dres Radničkog iz Kragujevca, tima u kojem se svojevremeno afirmisao. Kao igrač šumadijske ekipe Miličić je privukao pažnju crno-belih, koji su prije godinu i po dana za njegove usluge izdvojili 500.000 eura.

Tokom šest mjeseci u klubu, mladi fudbaler nije odigrao nijednu zvaničnu utakmicu za Partizan! Nakon što je u januaru 2024. godine stigao u klubu nekoliko mjeseci je morao da pauzira zbog povrede, a zatim se preselio na šestomesečnu pozajmicu u Napredak iz Kruševca gdje je odigrao tek sedam mečeva. Početkom februara 2025. godine napustio je Srbiju i pojačao Burgos u Španiji, ali se šest mjeseci kasnije vratio u Kragujevac - bez odigranog meča za prvi tim tog španskog kluba.

Vidi opis Partizan ga platio 500.000, a nije ni debitovao u Humskoj: Posle šest mjeseci ponovo je u Srbiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Talentovani defanzivac koji je najbolje partije u karijeri bilježio u dresu Radničkog iz Kragujevca sada će imati priliku da oživi karijeru. On se vratio na stadion "Čika Dača" i u finišu prelaznog roka zadužio opremu koju je već nosio, pa će u nastavku sezone biti veliko pojačanje za trenera Aleksandra Lukovića.

Miličić je ponikao u ekipi Kikera, gde je igrao sve do kadetske selekcije. Nastupio je zatim na 32 utakmice omladinskog tima Radničkog iz Kragujevca i još 33 meča u seniorskoj konkurenciji, gdje je upisao i jednu asistenciju. Partizanu se nije isplatila investicija od pola miliona eura, pošto se Miličić bez obeštećenja preselio u Španiju i bez obeštećenja vratio u srpski fudbal.