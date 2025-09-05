Momenat koji će se dugo pamtiti.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Lionel Mesi, čovjek koji je decenijama bio sinonim za argentinski fudbal, odigrao je svoju poslednju utakmicu pred domaćom publikom u reprezentativnom dresu.

Na prepunom stadionu, u atmosferi dostojnoj legende, Mesi je zablistao još jednom i predvodio "Gaučose" do ubjedljive pobjede nad Venecuelom 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Mesi je postigao dva gola i potvrdio zašto će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u istoriji fudbala.

Iako je na terenu bio neumoljiv, emocije su ga stigle pri intoniranju himne. Kamera je zabilježila suzu na njegovom licu, a ta slika će se dugo prepričavati među navijačima.

No player in football history has a better moment like this. Leo Messi



pic.twitter.com/9GM2E1X0jG — Kwesi (@KwesiFCB)September 5, 2025

Bio je to oproštaj za pamćenje, oproštaj u kojem je Mesi još jednom podsjetio zašto je obožavan širom svijeta, a pogotovo u svojoj Argentini.