Crna Gora i Češka odigraće sjutra u Podgorici utakmicu L grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Češka je odlična reprezentacija i ubjedljiv poraz od Hrvatske ne daje pravu sliku njenog kvaliteta, kazao je selektor naših fudbalera Robert Prosinečki.

Češka je prvi meč u Plzenju dobila 2:0, a slavila je i u svih šest međusobnih duela.

Prosinečki je kazao da crnogorsku reprezentaciju samo pobjeda ostavlja u igru za drugo mjesto u grupi.

"Najvažnija utakmica do sada, sa tom pobjedom imamo šanse za dalje. Češka ima dobru reprezentaciju, ima dobar prekid i to joj je najjače oružje", rekao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

On je istakao da očekuju veliku podršku sa tribina i da vjeruje da će njegov tim dati maksimum.

"Svi su zdravi, željni da igraju i pruže maksimum pred svojim navijačima. Mladi će imati svoju šansu, a dvojica od njih će i početi. Imali smo problema sa povredama, dosta igrača je odsutno, a posljednji među njima je i golman Igor Nikić", rekao je crnogorski selektor.

Prosinečki je kazao da će protiv Češke braniti Danijel Petković, u odbrani biće Marko Vukčević, Stefan Savić, Igor Vujačić i Andrija Vukčević, u sredini terena Andrija Bulatović, Marko Janković, Miloš Brnović i Milan Vukotić, a u napadu Nikola Krstović i Stevan Jovetić.

Govoreći o Vasiliju Adžiću, Prosinečki je kazao da očekuje da što prije počne da igra u Juventusu.

"Prijavljen je za Ligu šampiona, znači da razmišlja ju o njemu", rekao je Prosinečki.

Duel na Gradskom stadionu u Podgorici počeće u 20 sati i 45 minuta.