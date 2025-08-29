Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio o planovima za finiš letnjeg prelaznog roka i žrebu Lige Evrope.

Izvor: TV Arena Asport/Screenshot

Crvena zvezda dobila je danas rivale na žrebu Lige Evrope, a to će biti Lil, Seltik, FCSB, Selta, Porto, Braga, Šturm i Malme, što je po rečima generalnog direktora Zvezdana Terzića vrlo komplikovan put, ali o tome niko ne razmišlja.

"Sad baš komentarišemo, ne postoji dobar i loš žreb, nego šansa za promociju Crvene zvezde u Evropi. Moramo da izrazimo zadovoljstvo što smo deo ovoga i deveti put uzastopno igramo UEFA grupnu fazu. Žreb ko žreb, spremićemo se, imamo izuzetan igrački kadar, ali vidite - dobili smo dva kluba iz Portugala, pa smo dobili jedan francuski, jedan španski, pa četiri šampiona i to iz Škotske, Rumunije, Austrije i Švedske. Ali, Zvezda ima cilj da bude među najboljima i prođe dalje. To je cilj", naglasio je Terzić u izjavi za TV Arena Sport.

Videli smo prošle godine u Ligi šampiona šta je ključno u ovom novom modelu: "Mnogo zavisi od rasporeda. Znaćemo ga tek sutra ili prekosutra. Važno je da izbegnemo da prva bude najteža, Lil na Marakani, prvo da dobijemo neku lakšu, da počnemo s pobedom. Procene su da treba 11-12 bodova za dalje. Spremićemo se da obradujemo navijače".

Da li će Zvezda menjati tim?

Rok za prijavu tima je 2. septembar u ponoć, što znači da do tada Crvena zvezda ima vremena da se pojača ili "rasproda" tim, a prema rečima Zvezdana Terzića - ne treba previše očekivati.

"Možda dođe još samo jedan vezni igrač, inače svuda imamo po dva ili tri igrača. To je bio i problem za Milojevića, veliki broj igrača i onda je to sportsko nezadovoljstvo u svlačionici, morao je neke kompromise da pravi. Videćemo da li domaći ili strani. U razgovorima smo u poslednja dva-tri dana", naglasio je Zvezdan Terzić koji je poručio da svi ostali igrači Zvezde, za sada, ostaju uprkos ponudama.

"Veljko Milosavljević za sada ostaje. Svi ostaju", dodao je Terzić, dok je Mrkela dodao: "Može da bude još neki odlazak i u zavisnosti od toga ćemo praviti planove oko dolaska".