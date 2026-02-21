U nesreći kod Sportskog centra Rakovica, voz je udario ženu od oko 40 godina koja nije preživjela.

Izvor: Instagram/192_rs/ printscreen

Prema nezvaničnim informacijama, voz je udario za sada neidentifikovanu osobu kod Sportskog centra Rakovica. Očevici tvrde da je u pitanju žena kojoj je od siline udarca ostala bez noge. Na licu mesta se nalaze Hitna pomoć i policija koja vrši uviđaj.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće. Ono što je poznato je da je u pitanju osoba od oko 40 godina i da nije preživela udes.

