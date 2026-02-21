U nesreći kod Sportskog centra Rakovica, voz je udario ženu od oko 40 godina koja nije preživjela.
Prema nezvaničnim informacijama, voz je udario za sada neidentifikovanu osobu kod Sportskog centra Rakovica. Očevici tvrde da je u pitanju žena kojoj je od siline udarca ostala bez noge. Na licu mesta se nalaze Hitna pomoć i policija koja vrši uviđaj.
Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće. Ono što je poznato je da je u pitanju osoba od oko 40 godina i da nije preživela udes.
(Telegraf/MONDO)