Kairat je ušao prvi put u Ligu šampiona preko Seltika

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Kairata, šampioni Kazahstana, prvi put su uveli svoj klub u Ligu šampiona. Napravivši senzaciju u dvomeču plej-ofa protiv Seltika (0:0 u Škotskoj u prvom meču, 1:0 u revanšu), Kairat je tek drugi put u klupskoj istoriji izborio jesen u Evropi, jer je do sada igrao samo grupnu fazu Konferencijske lige 2021. godine. I to govori o tome koliko je veliko iznenađenje to što je škotski predstavnik ispao.

Pod vođstvom trenera Rafaela Urazbahtina (46), Kairat je učinio da Seltik peti put u nizu ne prođe do Lige šampiona kroz kvalifikacije. U prethodne tri sezone igrao je direktno u najjačem takmičenju, a u sezonama prije toga eliminsali su ga Mitjiland, Ferencvaroš, Kluž i AEK iz Atine.

Poslednji put Seltik je ušao u Ligu šampiona kroz plej-of 2017. godine, kada je pobijedio Astanu, takođe iz Kazahstana. Ovog avgusta je u istoj zemlji doživio jedan od najbolnijih evropskih poraza, posle kojeg će morati u Ligu Evrope, dok će Kairat dobiti veliku novčanu nagradu i u četvrtak saznati imena protivnika u eliti.